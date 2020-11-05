Вищий антикорупційний суд закрив справу Труханова про декларування недостовірної інформації

Вищий антикорупційний суд закрив справу мера Одеси Геннадія Труханова про декларування недостовірної інформації.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційній палаті Антикорупційного суду протягом семи днів.

27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації. Так само суд скасував низку положень закону про запобігання корупції. Оприлюднивши це рішення 28 жовтня, КСУ пояснював, що антикорупційне законодавство створює передумови для неправомірного впливу на суд.

Геннадія Труханова підозрювали у декларуванні недостовірної інформації. За версією слідства, міський голова у своїх деклараціях за 2015-2016 роки подав завідомо недостовірні відомості стосовно майна та інших об’єктів декларування, які відрізняються від достовірних на суму понад 33 млн гривень та 18 мільйонів гривень відповідно.