Рада розгляне призначення двох суддів КСУ

Верховна Рада України 6 листопада розгляне призначення двох суддів Конституційного суду. Це передбачає порядок денний засідання парламенту.

30 жовтня про те, що найближчим часом можуть бути заповнені дві вакантні посади суддів у Конституційному судді, на які кандидатів призначає Верховна Рада, в ефірі Радіо Свобода сказала народна депутатка з фракції «Слуги народу» Галина Янченко. Вона також пояснила, чому депутати не зробили цього раніше.

«Можливість призначити двох суддів Конституційного суду з’явилася фактично лише в травні цього року. Пройшло літо – це були парламентські канікули. Я думаю, що, в принципі, найближчим часом ці вакансії можуть бути заповнені», – сказала Янченко.

Депутатка зазначила, що перед тим необхідно вирішити, чи залишаться на посадах чинні судді Конституційного суду.

27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації. Так само суд скасував низку положень закону про запобігання корупції. Оприлюднивши це рішення 28 жовтня, КСУ пояснював, що антикорупційне законодавство створює передумови для неправомірного впливу на суд.

Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що Конституційний суд діяв у власних інтересах, ухвалюючи рішення. Водночас через рішення КСУ агентство закрило було доступ до державного реєстру електронних декларацій. Ввечері 29 жовтня за рішенням уряду після засідання Ради національної безпеки і оборони доступ відновили.

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30 жовтня з’явився текст президентського законопроєкту «про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства». Президент Володимир Зеленський пропонує визнати рішення КСУ «таким, що не створює правових наслідків». Крім того, президент пропонує припинити повноваження складу Конституційного суду, який діяв на момент ухвалення рішення.

Голова КСУ Олександр Тупицький вбачає в документі ознаки конституційного перевороту, бо президентські пропозиції прямо суперечать Конституції України.