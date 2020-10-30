Суддя Головатий каже, що не взяв самовідвід під час голосування КСУ, бо «не було конфлікту інтересів». У НАЗК – інша думка

Заступник голови Конституційного суду Сергій Головатий, у декларації якого НАЗК виявило невідповідність більш ніж у 3,6 млн грн, у коментарі Радіо Свобода заявив, що, на його думку, він не мав брати самовідвід під час голосування Конституційного суду України 27 жовтня щодо визнання неконституційними окремих положень антикорупційного законодавства, бо в нього не було конфлікту інтересів. Адже, сказав Головатий, хоч на момент розгляду справи він і був під перевіркою НАЗК, та жодних порушень у його декларації на той момент встановлено не було, а був лише лист від Національного агентства з запобігання корупції з проханням пояснити суму, до якої виникли запитання.

За словами Головатого, невідповідність більш ніж у 3,6 млн гривень, яку НАЗК виявило під час перевірки його декларації, – наслідок технічної помилки, якої він припустився, заповнюючи документ, коли в графу «загальний дохід» була внесена цифра, яка відповідає сумі сплачених ним податків. Про це він, як зазначає він сам, він поінформував Нацагентство на початку жовтня.

«Жодного конфлікту інтересів у мене немає, тому що в мене немає приватного інтересу. Я – посадова особа, в мене – публічна посада. Я отримував доходи цілий рік у 2019 році з публічних джерел (із держбюджету). Жодних копійок із приватних джерел я не отримував. Для того, щоб був конфлікт інтересів, має бути умисел приховування інформації, користь. Яка може бути користь, коли посадова особа, яка отримує зарплату від держави, здійснює публічну діяльність? Конфлікт інтересів – це завжди конфлікт між займаною публічною посадою і приватним інтересом, який переслідує особа. Тому в мене немає конфлікту інтересів», – пояснив Радіо Свобода Головатий.

Він також додав, що перевіряти норму закону на конституційність було не його приватним інтересом, а його професійним обов’язком, і наголосив, що в результаті засідання 27 жовтня він висловив розбіжну думку, в якій зазначив, що не голосував за ухвалене судом рішення.

У НАЗК підтверджують слова Головатого про те, що отримували від нього пояснення про технічну помилку в декларації, але заявляють, що воно не може бути враховане, бо «при подачі декларації він мав документ, що містить достовірні відомості».

«У практиці Європейського суду є таке поняття як, «характер дій особи, що свідчить про наявність умислу». Скажіть, будь ласка, якщо ви отримуєте на місяць 250 тисяч гривень, чи можна повірити поясненню особи про те, що вона, вказуючи 800 тисяч гривень за рік, свідомо помилилася?» – наголошує директор НАЗК Олександр Новіков.

27 жовтня у Нацагентстві з питань запобігання корупції заявили про те, що суддя Конституційного суду Сергій Головатий має конфлікт інтересів, а відтак не міг брати участь у голосуванні за визнання неконституційними низки антикорупційних положень законодавства.

У висновку за результатами повної перевірки декларації Головатого, опублікованої на сайті НАЗК того ж дня – 27 жовтня, – йдеться про те, що він при складанні і поданні декларації «вказав недостовірні відомості про активи», і «таким чином у діях суб’єкта декларування встановлені ознаки правопорушення, передбаченого статтею 366-1 Кримінального кодексу України».