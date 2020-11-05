КСУ перервав розгляд справи про земельну реформу через відсутність кворуму

Конституційний суд оголосив перерву в засіданні за конституційним поданням народних депутатів про земельну реформу через відсутність кворуму. Про це повідомляє пресслужба КСУ.

У суді наголошують, що не розглядали конституційність самої реформи по суті – сьогоднішнє засідання стосувалося тлумачення статей Конституції щодо землі.

«Конституційний Суд України розглядав справу за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень першого речення частини першої статті 13, частини першої статті 14 Конституції України. У розгляді справи оголошено перерву у зв’язку з відсутністю кворуму», – йдеться в заяві.

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Відтак КСУ відклав розгляд справи щодо конституційності закону про зміни в законодавстві щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення.

У травні 2020 року 48 народних депутатів подали подання до Конституційного суду щодо конституційності закону про земельну реформу.

27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації. Так само суд скасував низку положень закону про запобігання корупції. КСУ пояснював, що антикорупційне законодавство створює передумови для неправомірного впливу на суд.

Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що Конституційний суд діяв у власних інтересах, ухвалюючи рішення. Водночас через рішення КСУ агентство закрило доступ до державного реєстру електронних декларацій. Ввечері 29 жовтня за рішенням уряду після засідання Ради національної безпеки та оборони доступ відновили.

30 жовтня з’явився текст президентського законопроєкту про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства. Президент Володимир Зеленський пропонує визнати рішення КСУ «таким, що не створює правових наслідків».