У Раді визначилися з часом розгляду законопроєкту, який відновить е-декларування

Верховна Рада України наступного пленарного тижня (17-20 листопада) розгляне законопроєкт про відновлення електронного декларування і кримінальної відповідальності за недостовірне декларування.

292 голосами народні депутати підтримали пропозицію спікера про скорочення строків підготовки до першого читання проєкту закону про відновлення дії окремих положень закону України «Про запобігання корупції» і Кримінального кодексу України №4304 і альтернативного до нього законопроєкту №4304-1.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що законопроєкт №4304, одним з ініціаторів якого є він сам, парламент мав розглянути в четвер, але його розгляд треба перенести через подачу альтернативного проєкту закону депутатом від фракції «Слуга народу» Олександром Дубінським. Законопроєкт Дубінського ще не розглядав профільний комітет.

2 листопада понад 100 народних депутатів на чолі зі спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим зареєстрували законопроєкт «Про відновлення дії окремих положень закону України «Про запобігання корупції» та Кримінального кодексу України».

За даними сайту парламенту, співавторами законопроєкту виступають 124 народних депутати, серед них – представники фракцій «Слуги народу», «Європейської солідарності», «Голосу», «Батьківщини», депутатської групи «Довіра».

Документ передбачає відновлення дії пунктів закону «Про запобігання корупції», які Конституційний суд визнав такими, що не відповідають Конституції. Зокрема, згідно з ним, мають бути поновлені повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції.

Як пояснюють автори в записці, долученій до законопроєкту, його метою є «створення умов для законодавчого забезпечення дотримання міжнародно-правових зобов’язань України у сфері запобігання корупції».

Водночас, враховуючи позицію Конституційного суду, парламентарі пропонують «доручити уряду розробити законопроект щодо особливостей правових та організаційних засад функціонування системи запобігання корупції щодо суддів, а також механізму притягнення їх до відповідальності».

27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації. Так само суд скасував низку положень закону про запобігання корупції. КСУ пояснював, що антикорупційне законодавство створює передумови для неправомірного впливу на суд.

Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що Конституційний суд діяв у власних інтересах, ухвалюючи рішення. Водночас через рішення КСУ агентство закрило доступ до державного реєстру електронних декларацій. Ввечері 29 жовтня за рішенням уряду після засідання Ради національної безпеки та оборони доступ відновили.

30 жовтня з’явився текст президентського законопроєкту про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства. Президент Володимир Зеленський пропонує визнати рішення КСУ «таким, що не створює правових наслідків».

Крім того, президент пропонує припинити повноваження складу Конституційного суду, який діяв на момент ухвалення рішення.

Голова КСУ Олександр Тупицький заявив, що вбачає в документі ознаки конституційного перевороту.