ВР має знайти розумний вихід із ситуації, спричиненої рішенням КСУ – Представництво ЄС в Україні

Голова Представництва Європейського союзу в Україні Матті Маасікас заявив, що Верховній Раді важливо швидко знайти розумний вихід із ситуації, спричиненої рішенням Конституційного суду України щодо скасування кримінальної відповідальності за недостовірне декларування. Про це він сказав у своєму відеозверненні, оприлюдненому Представництвом ЄС у твітері.

«Ми дуже занепокоєні. Це рішення ставить під великий сумнів досягнення України у боротьбі із корупцією, а також ті зобов’язання, які Україна взяла на себе у рамках своїх міжнародних відносин, у відношеннях з Європейським союзом. Ми зазначили, що українські органи влади і президент швидко почали вирішувати це питання і нині дуже важливо, щоб українські органи влади, особливо парламент, швидко віднайшли розумний вихід із такої ситуації», – сказав Маасікас.

Він додав, що з огляду на те, що президент Володимир Зеленський закликав ініціювати «широкомасштабну юридичну реформу», «ми в ЄС готові до співпраці, надаватимемо допомогу у реформуванні судової системи України».

27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації. Так само суд скасував низку положень закону про запобігання корупції. Оприлюднивши це рішення 28 жовтня, КСУ пояснював, що антикорупційне законодавство створює передумови для неправомірного впливу на суд.

Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що Конституційний суд діяв у власних інтересах, ухвалюючи рішення. Водночас через рішення КСУ агентство закрило було доступ до державного реєстру електронних декларацій. Ввечері 29 жовтня, за рішенням уряду, після засідання Ради національної безпеки і оборони доступ відновили.

Рішення КСУ критично сприйняли на Заході, заявивши, що воно ставить під сумнів низку міжнародних зобов’язань України.

30 жовтня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону, яким пропонується припинити повноваження суддів КСУ.