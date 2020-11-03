Депутати закликала подати у відставку суддів КСУ, які голосували за рішення про декларування

Депутати Верховної Ради закликали подати у відставку суддів Конституційного суду України, які голосували за скасування кримінальної відповідальності за недостовірне декларування інформації.

Народні депутати відзначили важливість роботи Конституційного суду України як органу конституційної юрисдикції, який забезпечує верховенство Конституції, виступає одночасно і важелем збалансування державної влади і захисником від будь-яких законодавчих спотворень тих фундаментальних норм і принципів, що встановлені основним законом.

При цьому вони закликають Конституційний суд України вжити всіх необхідних заходів щодо відновлення дієвості свого функціонування з урахуванням обраного Українською державою європейського та євроатлантичного курсів.

На думку підписантів звернення, подати у відставку невідкладно мають всі судді, як голосували за рішення про недостовірне декларування. Мова йде про Тупицького Олександра Миколайовича, Городовенка Віктора Валентиновича, Завгородню Ірину Миколаївну, Касьмініна Олександра Володимировича, Кривенка Віктора Васильовича, Литвинова Олександра Миколайовича, Мойсика Володимира Романовича, Саса Сергія Володимировича, Сліденка Ігоря Дмитровича, Філюка Петра Тодосовича, Юровську Галину Валентинівну.

27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації. Так само суд скасував низку положень закону про запобігання корупції. Оприлюднивши це рішення 28 жовтня, КСУ пояснював, що антикорупційне законодавство створює передумови для неправомірного впливу на суд.

Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що Конституційний суд діяв у власних інтересах, ухвалюючи рішення. Водночас через рішення КСУ агентство закрило було доступ до державного реєстру електронних декларацій. Ввечері 29 жовтня, за рішенням уряду, після засідання Ради національної безпеки і оборони доступ відновили.

Рішення КСУ критично сприйняли на Заході, заявивши, що воно ставить під сумнів низку міжнародних зобов’язань України.

30 жовтня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону, яким пропонується припинити повноваження суддів КСУ.