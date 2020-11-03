До реєстру декларацій наразі неможливо подати повідомлення щодо статків – НАЗК

На сьогодні до реєстру декларацій неможливо подати повідомлення про суттєві зміни у майновому стані посадовців, повідомляє у вівторок пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

«Допоки питання не буде врегульовано, на сайті реєстру декларацій неможливо подати повідомлення про суттєві зміни у майновому стані. Це означає, що відтепер суспільство не бачитиме інформацію про значні зміни у статках топ-посадовців», – йдеться в повідомленні НАЗК.

1 листопада у НАЗК також повідомляли, що все ж не можуть перевіряти декларації посадовців.

27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації. Так само суд скасував низку положень закону про запобігання корупції. Оприлюднивши це рішення 28 жовтня, КСУ пояснював, що антикорупційне законодавство створює передумови для неправомірного впливу на суд.

Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що Конституційний суд діяв у власних інтересах, ухвалюючи рішення. Водночас через рішення КСУ агентство закрило було доступ до державного реєстру електронних декларацій. Ввечері 29 жовтня, за рішенням уряду, після засідання Ради національної безпеки і оборони доступ відновили.

Рішення КСУ критично сприйняли на Заході, заявивши, що воно ставить під сумнів низку міжнародних зобов’язань України.

30 жовтня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону, яким пропонується припинити повноваження суддів КСУ.