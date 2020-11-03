ВАКС закрив першу справу за недостовірне декларування

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду закрила першу справу, пов’язану із недостовірним декларуванням, повідомила у вівторок пресслужба ВАКС.

«Обвинуваченим у цій справі був колишній голова Запорізької обласної державної адміністрації. Справу було закрито з огляду на те, що кількома днями раніше, 27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу України», – йдеться в повідомленні.

У ВАКС зазначили, що на момент ухвалення КСУ відповідного рішення у антикорупційному суді перебувало 17 кримінальних проваджень за ст. 366-1 ККУ. Усього ж у Вищому антикорупційному суді наразі розглядається 178 кримінальних проваджень.

27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації. Так само суд скасував низку положень закону про запобігання корупції. Оприлюднивши це рішення 28 жовтня, КСУ пояснював, що антикорупційне законодавство створює передумови для неправомірного впливу на суд.

Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що Конституційний суд діяв у власних інтересах, ухвалюючи рішення.Водночас через рішення КСУ агентство закрило було доступ до державного реєстру електронних декларацій. Ввечері 29 жовтня, за рішенням уряду, після засідання Ради національної безпеки і оборони доступ відновили.

Рішення КСУ критично сприйняли на Заході, заявивши, що воно ставить під сумнів низку міжнародних зобов’язань України. У Посольстві США в Україні заявили, що світові держави з дедалі більшою стурбованістю стежать за останніми подіями, пов’язаними з рішенням Конституційного суду України.