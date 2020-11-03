Голова партії «Слуга народу» заявляє, що підтримає ініціативу Зеленського звільнити суддів КСУ

Голова владної нині в Україні президентської партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив, що підтримує законопроєкт президента Володимира Зеленського, яким той пропонує звільнити суддів Конституційного суду, і планує голосувати за нього в разі внесення його до порядку денного. Корнієнко сказав про це 3 листопада у коментарі Радіо Свобода.

«Я підтримую президента і законопроєкт президента, буду голосувати за нього, якщо він буде в залі. Також, мабуть, буду підтримувати інші законопроєкти, які спрямовані на повернення антикорупції, всієї нашої системи антикорупційних органів, і паралельно, які спрямовані на скажімо так дисциплінаризацію Конституційного суду. Найвищий рівень дисциплінаризації – це те, що запропонував президент – просто їх розігнати, інший варіант – це збільшення кворуму для повноважності до 17 людей. Цей законопроєкт вже на підписі в депутатів, я його автор, разом із паном Юрчишиним із «Голосу» і з колегами з інших фракцій», – сказав Корнієнко.

Щодо того, коли можна очікувати розгляду згаданих законопроєктів, народний депутат заявив, що це «важке питання».

У відповідь на запитання, чи може бути голосування цього тижня, Конієнко сказав: «Не знаю, не впевнений».

Напередодні президент Зеленський допустив розпуск Верховної Ради, якщо депутати вирішать не звільняти суддів Конституційного суду. Про це глава держави заявив 2 листопада в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

Зеленський мав на увазі підтримку депутатами законопроєкту, поданого з його власної ініціативи 30 жовтня. Цей документ передбачає звільнення суддів Конституційного суду.

Понад 100 народних депутатів на чолі зі спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим 2 листопада зареєстрували законопроєкт «Про відновлення дії окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» та Кримінального кодексу України». У ньому не йдеться про звільнення суддів Конституційного суду в непередбачений законодавством спосіб.

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27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації. Так само суд скасував низку положень закону про запобігання корупції. КСУ пояснював, що антикорупційне законодавство створює передумови для неправомірного впливу на суд.

Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що Конституційний суд діяв у власних інтересах, ухвалюючи рішення. Водночас через рішення КСУ агентство закрило доступ до державного реєстру електронних декларацій. Ввечері 29 жовтня за рішенням уряду після засідання Ради національної безпеки та оборони доступ відновили.

Крім того, президент пропонує припинити повноваження складу Конституційного суду, який діяв на момент ухвалення рішення.

Голова КСУ Олександр Тупицький вбачає в документі ознаки конституційного перевороту.