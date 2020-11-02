Судді КСУ призначили на 2 листопада збори, але перенесли їх – причина не відома

Конституційний суд України повідомив про перенесення зборів своїх суддів, запланованих на 2 листопада.

«Збори суддів Конституційного суду України перенесено», – йдеться в повідомленні на сайті КСУ.

На сайті суду ще 30 жовтня було повідомлення, що такі збори проведуть об 11:00 у понеділок. Втім ні тоді, ані зараз нічого про причину, через яку судді мали зібратися, не повідомлялося.

У порядку денному на сьогодні закрите засідання щодо розгляду подання про тлумачення положень Конституції стосовно права власності на землю.

27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації. Так само суд скасував низку положень закону про запобігання корупції. Оприлюднивши це рішення 28 жовтня, КСУ пояснював, що антикорупційне законодавство створює передумови для неправомірного впливу на суд.

Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що Конституційний суд діяв у власних інтересах, ухвалюючи рішення.Водночас через рішення КСУ агентство закрило було доступ до державного реєстру електронних декларацій. Ввечері 29 жовтня, за рішенням уряду, після засідання Ради національної безпеки і оборони доступ відновили.

Рішення КСУ критично сприйняли на Заході, заявивши, що воно ставить під сумнів низку міжнародних зобов’язань України. У Посольстві США в Україні заявили, що світові держави з дедалі більшою стурбованістю стежать за останніми подіями, пов’язаними з рішенням Конституційного суду України.