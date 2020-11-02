У Посольстві США в Україні заявили про «дедалі більшу стурбованість» через події, пов’язані з рішенням КС

У Посольстві США в Україні заявили, що світові держави з дедалі більшою стурбованістю стежать за останніми подіями, пов’язаними з рішенням Конституційного суду України.

«США, Великобританія, Канада, ЄС, Японія та Німеччина з дедалі більшою стурбованістю стежать за останніми подіями, пов’язаними з рішенням Конституційного суду. Ми закликаємо всі сторони об’єднатись у діалозі, прийняти цей виклик та знайти вирішення кризи. Це потрібно для відновлення віри людей у те, що держава здатна як боротися з корупцією, так і продовжувати закріплений Конституцією України європейський та євроатлантичний курс», – йдеться в повідомленні американського посольства у фейсбуці.

27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації. Так само суд скасував низку положень закону про запобігання корупції. Оприлюднивши це рішення 28 жовтня, КСУ пояснював, що антикорупційне законодавство створює передумови для неправомірного впливу на суд.

Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що Конституційний суд діяв у власних інтересах, ухвалюючи рішення.

Водночас через рішення КСУ агентство закрило було доступ до державного реєстру електронних декларацій. Ввечері 29 жовтня, за рішенням уряду, після засідання Ради національної безпеки і оборони доступ відновили.

Рішення КСУ критично сприйняли на Заході, заявивши, що воно ставить під сумнів низку міжнародних зобов’язань України.

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