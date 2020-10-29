ВАКС розглядає 17 справ за скасованою КСУ статтею про декларування недостовірної інформації

У провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває 17 кримінальних проваджень за ст. 366-1 Кримінального кодексу України, яку Конституційний суд визнав неконституційною, повідомила у четвер пресслужба ВАКС.

«За 13 справами вказана стаття є єдиною, що інкримінується, ще у 4 – пред’явлено обвинувачення за ст. 366-1 КК України в сукупності з іншими статтями цього ж Кодексу», – йдеться в повідомленні ВАКС у фейсбуці.

Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації. Відповідне рішення від 27 жовтня було оприлюднене на сайті суду 28 жовтня.

Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що Конституційний суд діяв у власних інтересах, ухвалюючи рішення. Водночас через рішення КСУ агентство закрило доступ до державного реєстру електронних декларацій.

В Офісі президента запевнили, що система електронного декларування та відповідальності за недостовірні дані в Україні все ж буде збережена. На четвер в ОПУ вирішили скликати термінове засідання РНБО. У його перебігу президент Володимир Зеленський запевнив, що система електронного декларування в Україні працюватиме, законопроєкти для її поновлення мають бути підготовлені й направлені до Верховної Ради як невідкладні, а правоохоронці мають встановити всі деталі ухвалення рішення Конституційного суду.

Рішення КСУ критично сприйняли і на Заході. Представник України в Європейському союзі навіть надіслав листа до Києва про загрозу безвізу. Втім віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина запевнила, що «рішення КСУ не відображає позиції керівництва держави, а його наслідки будуть якнайшвидше виправлені».