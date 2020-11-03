Євросоюз: скасування декларування доходів суперечить міжнародним зобов’язанням України

Ухвалене 27 жовтня рішення Конституційного суду України порушує ключові зобов’язання України в її відносинах із міжнародними партнерами. Про це йдеться у заяві речника ЄС, оприлюдненій 3 листопада на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

«Рішення Конституційного суду України від 27 жовтня 2020 року щодо елементів антикорупційної інфраструктури мають далекосяжні наслідки для всієї антикорупційної інфраструктури в Україні, яка була створена після Революції гідності 2014 року. Це рішення також ставить під питання ряд міжнародних зобов’язань, які Україна взяла на себе у відносинах з міжнародними партнерами, включно з ЄС. Боротьба проти корупції є одним із ключових показників та зобов’язань, які Україна взяла на себе в рамках Угоди про асоціацію, нещодавно погодженої програми макрофінансової допомоги між ЄС і Україною, а також процесу візової лібералізації», – йдеться у документі.

Як вказано в заяві, Євросоюз визнає складність ситуації та вітає терміновість дій президента та уряду за нинішніх умов.

«Ми закликаємо владу України швидко відновити законодавство щодо електронного декларування доходів та супутні завдання Національного агентства з питань запобігання корупції, а також стабілізувати правовий статус Національного антикорупційного бюро України до 16 грудня, до дати, що визначена Конституційним судом як граничний термін», – наголошується в офіційній позиції ЄС.

27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації. Так само суд скасував низку положень закону про запобігання корупції. Оприлюднивши це рішення 28 жовтня, КСУ пояснював, що антикорупційне законодавство створює передумови для неправомірного впливу на суд.

Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що Конституційний суд діяв у власних інтересах, ухвалюючи рішення.

Водночас через рішення КСУ агентство закрило було доступ до державного реєстру електронних декларацій. Ввечері 29 жовтня, за рішенням уряду, після засідання Ради національної безпеки і оборони доступ відновили.

Рішення КСУ критично сприйняли на Заході, заявивши, що воно ставить під сумнів низку міжнародних зобов’язань України.

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