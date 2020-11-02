Франція підтримує рішучість Зеленського в питанні КС – міністр Ле Дріан

Франція підтримує рішучість президента України Володимира Зеленського в ситуації, що виникла навколо Конституційного суду України. Про це, як повідомляє МЗС України, 2 листопада втелефонній розмові з українським колегою Дмитром Кулебою заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан.

«Окрему увагу міністри приділили темі системних реформ в Україні на основі угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Дмитро Кулеба поінформував французького колегу про руйнівні наслідки сумнозвісного рішення Конституційного суду України для антикорупційних реформ у нашій державі та запевнив, що президент та уряд України рішуче налаштовані захистити ефективну роботу антикорупційної інфраструктури та інші реформи», – ідеться в повідомленні.

У розмові Кулеби і Ле Дріана йшлося також і про інші теми. Зокрема, український міністр висловив співчуття французькому колезі у зв’язку з нещодавніми нападами у Франції, жертвами яких стали невинні люди.

Також ішлося про дипломатичні зусилля «у рамках Нормандського формату з мирного врегулювання російсько-української війни на Донбасі».

Дмитро Кулеба поінформував Жан-Іва Ле Дріана про ініціативу створення Кримської платформи – міжнародного формату, що консолідує зусилля міжнародного співтовариства з деокупації Криму, захисту прав людини в умовах тимчасової російської окупації. Українська сторона запросила Францію взяти активну участь у роботі Кримської платформи.

27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації. Так само суд скасував низку положень закону про запобігання корупції. Оприлюднивши це рішення 28 жовтня, КСУ пояснював, що антикорупційне законодавство створює передумови для неправомірного впливу на суд.

Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що Конституційний суд діяв у власних інтересах, ухвалюючи рішення.

Водночас через рішення КСУ агентство закрило було доступ до державного реєстру електронних декларацій. Ввечері 29 жовтня, за рішенням уряду, після засідання Ради національної безпеки і оборони доступ відновили.

Рішення КСУ критично сприйняли на Заході, заявивши, що воно ставить під сумнів низку міжнародних зобов’язань України.

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