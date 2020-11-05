МЗС: Україні перестануть довіряти на Заході, якщо парламент швидко не знайде вихід із конституційної кризи

У відносинах України та її західних партнерів може настати серйозна криза довіри, якщо парламент швидко не знайде вихід із ситуації, яка склалась через рішення Конституційного суду про скасування відповідальності за недостовірне декларування. Про це на брифінгу 5 листопада повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Перше – якщо парламент не ухвалить ці рішення [щодо захисту антикорупційної реформи, – ред.] швидко. По-друге, якщо Конституційний суд збереже можливість так само зруйнувати інші важливі реформи, як він це зробив із системою декларування, то у нас буде, відверто вам скажу, дуже серйозна фундаментальна криза довіри у відносинах із західними партнерами. Я абсолютно чітко і офіційно про це можу заявити», – сказав Кулеба.

Раніше віцепрем’єрка із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина сказала, що рішення Конституційного суду підриває довіру до України з боку західних партнерів, проте представники української влади своїми діями і кроками демонструють готовність продовжувати реформи.

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнати його рішення про декларування «нікчемним» і без правових наслідків і скасувати внесені судом зміни до Закону «Про запобігання корупції». Це випливає з проєкту закону «про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства».

Ця пропозиція викликала не менш різку критику як така, що стала б кричущим порушенням Конституції України. Супротивники пропозиції президента наголошували, що конституційну кризу не можна вирішувати шляхом свідомого порушення Основного закону країни.

У КСУ заявили, що законопроєкт президента України Володимира Зеленського має ознаки конституційного перевороту.

27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації. Так само суд скасував низку положень закону про запобігання корупції. КСУ пояснював, що антикорупційне законодавство створює передумови для неправомірного впливу на суд.