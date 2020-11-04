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04 листопада 2020, Київ 14:18
Новини | Політика

Зеленський зняв Трофімова з посади першого заступника Єрмака і зробив його позаштатним радником

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський своїм указом звільнив Сергія Трофімова із посади першого заступника керівника Офісу президента України.

Іншим указом президент постановляє призначити Трофімова радником президента України (поза штатом).

Обидва документи датовані 4 листопада.

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Сергій Трофімов був першим заступником керівника Офісу президента України з 25 червня 2019 року, його призначили за керівництва Офісом Андрієм Богданом. В ОПУ він займався питаннями регіональної політики. Торік у вересні президент Володимир Зеленський оголосив догану Трофімову «за неналежне виконання посадових обов’язків».

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