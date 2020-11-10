«Слуга народу» і «Голос» домовилися про взаємопідтримку своїх кандидатів у другому турі виборів

Під час другого туру місцевих виборів партія «Слуга народу» підтримає кандидата на пост мера Черкас від партії «Голос», а «Голос» підтримає кандидата-слугу в Ужгороді. Про це на брифінгу 10 листопада повідомив голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

«Нашого кандидата в Ужгороді Віктора Щадея підтримує партія «Голос» і ми підтримуємо у Черкасах Віктора Євпака, кандидата від партії «Голос», – заявив Карнієнко.

У «Слузі народу» також повідомили, що до другого туру виборів міського голови вийшли їхні кандидати у Полтаві, Нікополі і Кривому Розі.

Перший тур місцевих виборів відбувся 25 листопада