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10 листопада 2020, Київ 12:12
Новини | Політика

«Слуга народу» і «Голос» домовилися про взаємопідтримку своїх кандидатів у другому турі виборів

Олександр Корнієнко

Під час другого туру місцевих виборів партія «Слуга народу» підтримає кандидата на пост мера Черкас від партії «Голос», а «Голос» підтримає кандидата-слугу в Ужгороді. Про це на брифінгу 10 листопада повідомив голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

«Нашого кандидата в Ужгороді Віктора Щадея підтримує партія «Голос» і ми підтримуємо у Черкасах Віктора Євпака, кандидата від партії «Голос», – заявив Карнієнко.

У «Слузі народу» також повідомили, що до другого туру виборів міського голови вийшли їхні кандидати у Полтаві, Нікополі і Кривому Розі.

Перший тур місцевих виборів відбувся 25 листопада

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