ЦВК пояснила, де «довгоочікувані результати» місцевих виборів

Територіальні виборчі комісії (ТВК) мають до кінця доби 6 листопада встановити результати місцевих виборів, потім оприлюднити їх у місцевих друкованих ЗМІ, на сайті ради або ТВК, а також повідомити про результати Центральній виборчій комісії. Проте дедлайну для подання даних до ЦВК немає, пояснили в Центрвиборчкомі.

«6.11. Про довгоочікувані результати. Де вони? У ТВК. Згідно з Виборчим кодексом, сьогодні останній день встановлення результатів територіальними виборчими комісіями. Більшість ТВК надіслала до ЦВК повідомлення про результати… Деякі ТВК поки не надіслали результати, але це не означає, що вони їх не встановили… Річ у тім, що закон не передбачає термінів надання інформації територіальними комісіями до ЦВК. Їхнє завдання – вкластись у дедлайни щодо встановлення результатів виборів», – йдеться в повідомленні.

Місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня. Повторне голосування у низці міст призначено на 15 і 22 листопада.

Результати місцевих виборів мають бути встановлені 6 листопада. За їхніми результатами мають бути обрані 1 577 місцевих рад: 22 обласні, 119 районних, 370 міських, 431 селищних, 620 сільських, а також голови цих рад.