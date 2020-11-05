ЦВК визнала обраними понад 13 тисяч депутатів і призначила другий тур ще в трьох містах

Центральна виборча комісія призначила на 15 листопада другий тур виборів у Одесі, на 22 листопада – в Дніпрі та Кривому Розі. Про це йдеться в повідомленні ЦВК за даними станом на 12 годину 5 листопада.

На сайті Центрвиборчкому немає даних про те, хто саме проходить до другого туру в цих містах. Разом із тим екзитполи гарантували прохід у другий тур чинним мерам Одеси й Дніпра – Геннадію Труханову та Борису Філатову відповідно.

Загалом повторні вибори міського голови призначені в 14 територіальних громадах, де є понад 75 тисяч виборців.

Крім того, ЦВК визнала обраними за результатами місцевих виборів загалом 13 323 депутати до 585 місцевих рад:

13 районних рад – 378 депутатів

116 міських рад – 2 989 депутатів

1 районна в місті рада – 38 депутатів

152 селищні ради – 3 320 депутатів

303 сільські ради – 6 598 депутатів

Загалом 678 кандидатів обрані міськими радами: у 148 міських, 194 селищних і 345 сільських рад.

Результати місцевих виборів мають бути встановлені 6 листопада. За їхніми результатами мають бути обрані 1 577 місцевих рад: 22 обласні, 119 районних, 370 міських, 431 селищних, 620 сільських, а також голови цих рад.