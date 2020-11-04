Понад 9 тисяч депутатів та майже 500 сільських і міських голів визнані обраними – оновлені дані ЦВК

У Центральній виборчій комісії повідомили, що станом на 12:00 4 листопада встановлено результати місцевих виборів з обрання депутатів 406 місцевих рад у 24 регіонах.

«Зокрема, до 8 районних рад обрано 234 депутатів, до 77 міських – 1 953 депутатів, до однієї районної у місті – 38 депутатів, до 104 селищних – 2 281 депутата, до 216 сільських – 4 731 депутата. Окрім того, визнано обраними 492 голів (109 – міських, 130 – селищних, 253 – сільських) також у 24 регіонах. Разом з тим уже призначене повторне голосування з виборів міського голови в 11 територіальних громадах у 9 регіонах України», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на сьогодні ще тривають процеси уточнення протоколів про підрахунок голосів виборців окремих ДВК та проведення повторного підрахунку голосів виборців окремими ТВК.

«У всіх регіонах України районні ТВК прийняли 1 372 таких протоколи, що становить понад 91,4% від загальної кількості протоколів, які мають бути отримані. Своєю чергою обласним ТВК передано 1 275 протоколів (понад 93,3%)», – вказали в ЦВК.

На цьогорічних місцевих виборах мають бути обраними депутати 1 577 місцевих рад (22 обласних, 119 районних, 370 міських, 15 районних у містах, 431 селищної та 620 сільських), а також 370 міських, 431 селищний та 620 сільських голів.

Результати виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, які відбулися 25 жовтня, мають бути встановлені до 6 листопада.