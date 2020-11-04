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04 листопада 2020, Київ 20:25
Новини | Політика

ЦВК створила чат-бот, який допоможе «знайти результати виборів у твоєму місті»

Місцеві вибори в українських містах відбулися 25 жовтня

Центральна виборча комісія України створила чат-бот, який допоможе «знайти результати виборів у твоєму місті чи селі».

Бот доступний у телеграмі та месенджері у фейсбуці (для цього потрібно натиснути «Надіслати повідомлення» на офіційній сторінці ЦВК).

Дані про результати виборів повинні оновлюватися раз на добу.

Місцеві вибори в українських містах відбулися 25 жовтня. Другий тур відбувається, якщо жоден з кандидатів у мери не набирає в першому колі більш як 50 відсотків голосів.

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