ЦВК створила чат-бот, який допоможе «знайти результати виборів у твоєму місті»

Центральна виборча комісія України створила чат-бот, який допоможе «знайти результати виборів у твоєму місті чи селі».

Бот доступний у телеграмі та месенджері у фейсбуці (для цього потрібно натиснути «Надіслати повідомлення» на офіційній сторінці ЦВК).

Дані про результати виборів повинні оновлюватися раз на добу.

Місцеві вибори в українських містах відбулися 25 жовтня. Другий тур відбувається, якщо жоден з кандидатів у мери не набирає в першому колі більш як 50 відсотків голосів.