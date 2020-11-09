Кіберполіція пропонує обласній комісії допомогти із вірусом, який не дав встановити результати виборів

Департамент кіберполіції Національної поліції України запропонував одеській обласній виборчій комісії свою допомогу в боротьбі із вірусом, який, ймовірно, пошкодив протокол виборів в Одеську обласну раду. Про це Радіо Свобода повідомила член комісії Олена Байло.

Радіо Свобода поцікавилося в кіберполіції, чи відкривали кримінальне провадження за фактом зараження комп’ютера вірусом.

«До кіберполіції з цього приводу зверень не надходило», – відповіли правоохоронці.

Про вірус в комп’ютері із протоколом стало відомо 8 листопада на вечірньому засіданні комісії. Про це, за словами Байло, повідомили секретар комісії Людмила Антонова і Тетяна Платонова. Секретар не стала коментувати Радіо Свобода «зараження» протоколу, отримати коментар від голови комісії Олексія Бершавського також не вдалося – він не відповідає на дзвінки і повідомлення.

8 листопада голова комісії оголосив технічну перерву і вона досі триває – члени комісії кажуть, що не знають, коли засідання продовжиться. Вони також не знають, чи доведеться їм перераховувати паперові бюлетені з територіальних, районних і інших виборчих комісій.

Місцеві вибори відбулися в Україні 25 жовтня. Результати мали бути встановлені 6 листопада. За їхніми результатами мають бути обрані 1 577 місцевих рад: 22 обласні, 119 районних, 370 міських, 431 селищних, 620 сільських, а також голови цих рад.