Місцеві вибори: у «Слузі народу» звітують про перемогу і анонсують кадрові «зачистки»

10 листопада під час брифінгу з журналістами голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив, що владна політична сила перемогла на місцевих виборах за кількістю отриманих депутатських мандатів.

«На карті ви можете бачити, які регіони більше зелені – там більше наших депутатів, які менш зелені – там менше, але в середньому менше 100 депутатів у нас тільки в Луганській області», – заявив Олександр Корнієнко, голова партії «Слуга народу» під час брифінгу. За його словами, остаточний підрахунок протоколів суттєво цю картину не змінить.

Найбільше ЗЕ-місцевих депутатів владна партія отримала в Дніпропетровській, Одеській, Запорізькій та Харківських областях. Найменше – в Івано-Франківській, Львівській, Волинській та Вінницькій.

З одного боку, партія президента справді взяла найбільшу кількість мандатів. З іншого боку – ці мандати розпорошилися по всій країні таким чином, що в жодному великому місті партія «Слуга народу» не отримала свою монобільшість. У міськрадах обласних центрів партія Зеленського вище від другого місця не піднімалася. Наприклад, у Києві «Слуга народу» посіла лише п'яте місце. В Одесі та Дніпрі – третє. У Полтаві та Житомирі – друге.

Абсолютна поразка спіткала «слуг народу» у Львові та Івано-Франківську. У цих містах партія влади не подолали навіть 5-відсотковий бар'єр. Це означає, що в міських радах Львова та Івано-Франківська депутатів від «Слуг народу» не буде взагалі.

Проте головна невдача владної партії полягає у тому, що в жодному обласному центрі висуванець від «Слуги народу» не взяв крісло мера. Це означає, що Зеленському доведеться шукати підходи до «старих» мерів, більшість з яких переобралися повторно і з більшістю яких президент встиг добряче зіпсувати стосунки.

Єдина надія – Полтава та Ужгород. У цих містах кандидати-«слуги» вийшли до другого туру. У Полтаві ЗЕ-кандидат Сергій Іващенко змагатиметься за крісло мера з чинним очільником міста Олександром Мамаєм. А в Ужгороді кандидат-«слуга» Віктор Щадей складе конкуренцію чинному очільнику міста Богдану Андріїву.

До речі, в Ужгороді «слуг», зокрема і Щадея, підтримала партія «Голос». У відповідь партія «Слуга народу» публічно підтримала кандидата від «Голосу» Віктора Євпака, котрий у другому турі виборів змагатиметься за крісло мера Черкас з чинним мером міста Анатолієм Бондаренком, який під час карантину прославився жорсткою критикою на адресу Володимира Зеленського.

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Крім того, у «Слузі народу» розраховують отримати крісла мерів Нікополя та Кривого Рогу, де ЗЕ-кандидати також вийшли до другого туру.

Проте це капля в морі у порівнянні з тим, на що сподівалася команда президента і сам Володимир Зеленський. Наприклад, у день виборів, 25 жовтня, президент прибув у КВЦ «Парковий», де розмістився офіс владної партії і після оголошення перших результатів планував поговорити з журналістами. Проте, щойно стали відомі результати екзитполів, Зеленський покинув «Парковий» без підходу до преси. Ця ситуація дуже красномовно демонструє очікування президента стосовно результатів виборів та реальність, яку він отримав.

Зараз у «Слузі народу» зізнаються, що деякі міста, як-от Київ, стали для них повним сюрпризом. «Я підозрював, що Верещук програє Кличку, але щоб з таким розгромним результатом, то ні», – відверто ділиться враженнями один зі «слуг» у розмові з Радіо Свобода.

Тим часом на Банковій вже зробили перші кадрові висновки: минулого тижня Зеленський звільнив Сергія Трофімова із посади першого заступника керівника Офісу президента. Трофімов був наближеною до президента людиною і відповідав за регіональну політику.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Сергія Трофімова звільнили за «певні недопрацювання в регіональній модерації».

«Насправді Трофімов відповідав за мерів, тому його голова і полетіла першою», – каже один з керівників фракції «Слуга народу», котрий не хоче коментувати кадрові перестановки в ОП публічно.

Не виключено, що відставкою Трофімова кадрова чистка не завершиться. Під час пресконференції 10 листопада Корнієнко та Арахамія натякнули, що Сергій Трофімов не останній, хто поплатиться посадою за результати місцевих виборів.

«Я думаю, що будуть ще кадрові рішення від Офісу президента», – сказав Корнієнко.

«Так званий «губернаторопад» (в Україні «губернатори» – це голови обласних державних адміністрацій – ред.) продовжиться», – додав Давид Арахамія, голова фракції «Слуга народу», очевидно, натякаючи, що в ОП продовжать звільняти голів обласних адміністрацій, котрі не виправдали надії президента.

Наприклад, минулого тижня Зеленський вже звільнив трьох голів обласних державних адміністрацій: голову Івано-Франківської ОДА Віталія Федоріва, голову Одеської ОДА Максима Куцого і голову Сумської ОДА Романа Грищенка. Їхні місця і досі залишаються вакантними.

Натомість, публічно коментуючи результати місцевих виборів, керівництво провладної партії не втомлюється повторювати про свою перемогу. Мовляв, ще більше року тому партії «Слуга народу» взагалі не існувало, а тепер вона завела своїх представників в органи місцевої влади по всій країні.

Усі спроби порівняти результати місцевих виборів з результатами парламентських перегонів, на яких «слуги» набрали понад 43% і завели до Ради монобільшість, Давид Арахамія називає маніпуляцією і просить порівнювати «яблука з яблуками».

«Багато партій вдаються до маніпуляцій, порівнюючи парламентські вибори 2019 року з цими місцевими виборами. Це неправильна позиція. Парламентські вибори були наслідком виборів президента, і в них не могли фізично брати участь десятки регіональних проєктів, які зараз отримали потужну підтримку. Треба порівнювати яблука з яблуками. Цьогорічні місцеві вибори треба порівнювати з попередніми, які були 5 років тому», – сказав Арахамія.