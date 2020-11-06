Кличко переміг в першому турі виборів мера Києва – офіційно

Віталій Кличко переміг в першому турі виборів мера Києва, повідомила міська виборча комісія.

Чинний мер Києва отримав 50,52% голосів жителів столиці. Його підтримав 365 161 виборець.

Друге місце посів був кандидатом від «Опозиційної платформи – За життя» Олександр Попов. Його підтримали 68 757 громадян.

Третє місце здобув кандидат від «Голосу» Сергій Притула (56 900). Далі йдуть Олексій Кучеренко з «Батьківщини» (45 823), Ірина Верещук зі «Слуги народу» (39 321) та Андрій Пальчевський з «Перемоги Пальчевського» (38 369).

Кличко став мером Києва в червні 2014 року. У жовтні 2015 року його переобрали на цю посаду.