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06 листопада 2020, Київ 16:40
Новини | Політика

Кличко переміг в першому турі виборів мера Києва – офіційно

Кличко набрав 50,52% голосів жителів столиці

Віталій Кличко переміг в першому турі виборів мера Києва, повідомила міська виборча комісія.

Чинний мер Києва отримав 50,52% голосів жителів столиці. Його підтримав 365 161 виборець.

Друге місце посів був кандидатом від «Опозиційної платформи – За життя» Олександр Попов. Його підтримали 68 757 громадян.

Третє місце здобув кандидат від «Голосу» Сергій Притула (56 900). Далі йдуть Олексій Кучеренко з «Батьківщини» (45 823), Ірина Верещук зі «Слуги народу» (39 321) та Андрій Пальчевський з «Перемоги Пальчевського» (38 369).

Кличко став мером Києва в червні 2014 року. У жовтні 2015 року його переобрали на цю посаду.

День місцевих виборів в Україні у 18 фото
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

День місцевих виборів в Україні у 18 фото

Як голосували різні регіони України у день місцевих виборів  – у фоторепортажі Радіо Свобода

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