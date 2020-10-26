Неочікуваний конкурент: як ексрегіонал Попов посуває Притулу і Верещук та хоче другого туру з Кличком

Чинний міський голова Києва Віталій Кличко і його партія «Удар», згідно з даними екзитполів, перемагають на виборах у столиці, втім не виключений другий тур.

Для багатьох стало несподіванкою те, що на другому місці у цих опитуваннях виборців з результатом у 8,6% опинився ексголова КМДА, а нині кандидат від ОПЗЖ Олександр Попов.

Як це пояснює він сам та що думають про його прорив лідери виборчих перегонів у столиці Віталій Кличко, а також двоє інших кандидатів у мери – представник «Голосу» Сергій Притула та «Слуга народу» Ірина Верещук – які, згідно з даними екзит-полів, «дихають Попову у спину».

Віталій Кличко (УДАР)

Участі як виборець у цьогорічних місцевих виборах лідер «УДАРу» та поки що чинний мер столиці Віталій Кличко не взяв: за день до голосування він отримав позитивний тест на COVID-19 та пішов на самоізоляцію.

При цьому інших виборців кандидат закликав все ж таки прийти на дільниці та зробити свій вибір.

Реагуючи на перші результати екзитполів Кличко зазначив, що високі цифри біля його прізвища – є результатом довіри виборців, а, отже, і свідченням того, що багато речей, які він зробив за п'ять останніх років як столичний мер, «були правильні».

Дещо пізніше Кличко також додав, що у разі другого туру буде готовий не лише «професійно дискутувати» з можливим суперником і «відповідати на всі питання», але і окреслить під час таких дебатів «пріоритети, до яких рухається місто Київ».

За словами Кличка, його здивувало те, що на другому місці, за результами екзитполів, опинився ексрегіонал та ексголова КМДА часів президента Януковича, а нині кандидат він партії «Опозиційна платформа – «За життя» Олександр Попов.

«Чим можна це пояснити? Я думаю, що ключовий виборець, який проголосував за нього, приїхав до столиці за останні п'ять років. І у мене складається таке враження, що виборець Олександра Попова – це ті люди, які не пам'ятають, що таке «йолка» на Майдані, вони не пам'ятають, що таке Янукович у місті Києві. І тільки цим я можу пов'язати достатньо високу підтримку Олександра Попова», – вважає Кличко.

Олександр Попов (ОПЗЖ)

Ексголова КМДА, а нині кандидат в мери столиці від партії «Опозиційна платформа – «За життя» Олександр Попов проголосував вранці 25 жовтня на одній зі столичних виборчих дільниць.

Закликаючи інших виборців прийти і так само віддати свій голос за майбутнього мера Києва, Попов наголосив, що ця людина на наступні п'ять років має забезпечити «щасливе та стабільне майбутнє» не лише для столиці, але і загалом для всієї країни.

«Київ – це особливе місто, тому що це – столиця України і тут міський голова має особливі повноваження, бо, на відміну від усіх міських голів в Україні, він ще й є головою Київської держадміністрації. Тобто він реалізує не лише політику місцевого самоврядування, але і бере активну участь у формуванні національної політики державної», – пояснив кандидат.

Коментуючи результати екзит-полів (зокрема, і щодо виборів мера Києва), Попов наголосив, що загалом оприлюднені цифри демонструють втрату владою свого впливу на регіони та міста.

Щодо власного результату, то, за словами представника ОПЗЖ, показники екзитполів для нього є великою перемогою. Окрім того Попов запросив Віталія Кличка у разі оголошення другого туру виборів у Києві на публічні дебати.

Загалом в ОПЗЖ задоволені попередніми результатами свого кандидата. У коментарі Радіо Свобода член партії та один з представників її виборчого штабу у Києві Олександр Пузанов наголосив, що Попов як претендент на мерський пост від їхньої політсили може досягти ще більшого і, у разі оголошення другого туру мерських виборів у столиці, ОПЗЖ працюватиме насамперед на підвищення явки виборців для перемоги свого представника.

Сергій Притула («Голос»)

Прийшовши вранці 25 жовтня на одну зі столичних дільниць, кандидат у мери Києва від «Голосу» Сергій Притула встиг не лише проголосувати, але й ненароком відтворити у житті відомий багатьом інтернет-мем.

Окрім того Притула побажав одужання чинному міському голові столиці Віталію Кличку та додав, що зустрінеться з ним у другому турі.

Щоправда увечері, після оголошення результатів екзит-полів, стало зрозуміло, що кандидат від «Голосу» може опинитися навіть не на другому, а на третьому, а то й на четвертому місці. Реагуючи на це, Сергій Притула у коментарі Радіо Свобода зазначив, що все одно тішиться, адже партія «як мінімум матиме фракцію у Київраді».

Щодо своєї можливої поразки пояснив так: «Сергій Притула не може програти в принципі, тому що Сергій Притула є заступником партії, яка показує непогані результати в різних регіонах країни. Усе це наштовхує мене на дуже оптимістичні роздуми щодо подальшого майбутнього партії і мого майбутнього, пов'язаного з партією».

За словами Притули, результат у «Голосу» та у нього як кандидата від цієї політсили міг би бути і кращим, але «підвела низька явка».

«Ми бачимо що традиційно орієнтований на ОПЗЖ електорат сьогодні мобілізувався набагато краще, ніж в деяких інших партій», – констатував Притула.

На його думку, однією з причин, чому Олександр Попов може опинитись на другому місці у виборчих перегонах, є «вкрай недолуга політика чинної центральної влади».

Щодо проходження самого «Голосу» до Київради, то, за словами Притули, його плітична сила наразі не має чітких намірів об'єднуватись будь з ким, однак, якщо серед представників інших партій, які зайдуть до Київради, буде «критична маса людей, які ставитимуть у центр своєї політики інтереси громади, інтереси киян», тоді «Голос», можливо, «заговорить про якісь об'єднавчі процеси».

Ірина Верещук («Слуга народу»)

Кандидатка в мери Києва від «Слуги народу» Ірина Верещук голосувала у мікрорайоні Новобіличі Святошинського району міста Києва.

На порозі до дільниці Радіо Свобода поцікавилось у неї про те, яких результатів вона очікує для себе і загалом для партії, яку представляє.

«Результату очікую достойного... Якщо ми візьмемо 20 відсотків, це буде достойний результат», – відповіла Верещук та додала, що на її думку, «все залежатиме від людей і трішки від бога».

Після голосування кандидатка від «Слуги народу» заявила про намір взяти участь у опитуванні від президента. Дорогою до виходу з дільниці Радіо Свобода запитало у Верещук про її особисте ставлення до цієї ініціативи Володимира Зеленського. На що вона відповіла, що він як президент «має на це право».

«Щодо фінансування опитування, то мені це насправді не дуже подобається, тому що я не розумію, як уникнути звинувачень в корупції можливих», – сказала Верещук, а також додала, що самі питання вона би також, можливо, інакше ставила: «Якби мене хтось спитав, то, можливо, я б була більше направлена на питання місцевих рад, місцевих громад, на питання, які стосуються децентралізації».

Уже відповідаючи на запитання самого опитування Верещук відзначила, що одне з питань, на її думку, «пахне популізмом».

– «Чи підтримуєте ви ідею довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах?» Популізмом пахне!

– Тобто ви визнаєте, що це популістичне питання? – уточнило Радіо Свобода.

– Я визнаю, що не так його треба вирішувати. Його треба вирішувати через реальні посадки, через реальні результати, через реальні судові вироки. І тоді, можливо, про довічне не говорили б, – зазначила Верещук, але у бланку з запитаннями все ж таки схвально відповіла на це питання.

Увечері Ірина Верещук приїхала до штабу «Слуги народу» у КВЦ «Парковий». Судячи з кількості представників Управління держохорони та присутності прессекретарки президента Юлії Мендель на території комплексу перебував і сам президент, який за припущеннями присутніх на місці журналістів, міг виступити перед присутніми одразу після оголошення екзит-полів, та цього так і не сталось.

Сама Ірина Верещук коментуючи озвучені соціологами цифри, наголосила, що «це все в межах похибки» і «це ще не результат».

«Я великий оптиміст і вважаю, що результат буде обов'язково. Кияни мудрі, кияни розібралися і я маю бути у другому турі», – зауважила кандидатка від пропрезидентської сили.

В Україні 25 жовтня відбулися місцеві вибори. Українці обирали депутатів місцевих рад, селищних, сільських і міських голів. Явка склала близько 37%.