Партія «Слуга народу» у січні планує провести з’їзд – Корнієнко

Владна партія «Слуга народу» у січні планує провести з’їзд, на якому запропонує кандидатів на довибори до Верховної Ради у кількох округах, повідомив у вівторок голова партії Олександр Корнієнко.

«У нас запланований приблизно у січні з’їзд, тому що попереду довибори по трьох округах до Верховної Ради», – сказав Корнієнко.

За його словами, довибори будуть потрібні через наміри депутата Зіновія Андрійовича достроково скласти мандат, через бажання продовжити боротьбу на місцевих виборах (на голову Покровської ОТГ – ред.) з боку позафракційного Руслана Требушкіна і «є імовірність, що в Херсоні наш народний депутат виграє вибори мера (Ігор Колихаєв – ред.)», додав Корнієнко.

Корнієнко додав, що на з’їзді будуть обрані кандидати в народні депутати від партії, які балотуватимуться на довиборах в парламент.

За даними ЦВК, повторне голосування з місцевих виборів в Україні відбудеться 15 та 22 листопада.