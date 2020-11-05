Зеленський звільнив голів трьох обласних держадміністрацій

Президент Володимир Зеленський звільнив трьох голів обласних державних адміністрацій – про це свідчать укази, оприлюднені Офісом президента 5 листопада.
Згідно з ними, Зеленський звільнив:
- голову Івано-Франківської ОДА Віталія Федоріва
- голову Одеської ОДА Максима Куцого
- голову Сумської ОДА Романа Грищенка
Всіх трьох звільнили за їхніми заявами. Інформації про призначення нових очільників областей наразі немає.
Напередодні Кабінет міністрів погодив звільнення Федоріва, Куцого та Грищенка.
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