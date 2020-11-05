Зеленський звільнив голів трьох обласних держадміністрацій

Президент Володимир Зеленський звільнив трьох голів обласних державних адміністрацій – про це свідчать укази, оприлюднені Офісом президента 5 листопада.

Згідно з ними, Зеленський звільнив:

голову Івано-Франківської ОДА Віталія Федоріва

голову Одеської ОДА Максима Куцого

голову Сумської ОДА Романа Грищенка

Всіх трьох звільнили за їхніми заявами. Інформації про призначення нових очільників областей наразі немає.

Напередодні Кабінет міністрів погодив звільнення Федоріва, Куцого та Грищенка.