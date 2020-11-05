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05 листопада 2020, Київ 20:51
Новини | Політика

Зеленський звільнив голів трьох обласних держадміністрацій

Всіх трьох Володимир Зеленський звільнив за їхніми заявами

Президент Володимир Зеленський звільнив трьох голів обласних державних адміністрацій – про це свідчать укази, оприлюднені Офісом президента 5 листопада.

Згідно з ними, Зеленський звільнив:

  • голову Івано-Франківської ОДА Віталія Федоріва
  • голову Одеської ОДА Максима Куцого
  • голову Сумської ОДА Романа Грищенка

Всіх трьох звільнили за їхніми заявами. Інформації про призначення нових очільників областей наразі немає.

Напередодні Кабінет міністрів погодив звільнення Федоріва, Куцого та Грищенка.

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