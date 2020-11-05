«Президент втрачатиме вплив. Центром влади стане парламент» – Пекар (огляд преси)

Місцеві вибори, що відбулись 25 жовтня, стали реваншем місцевих еліт за нищівну поразку на минулорічних парламентських. Тоді, як пише тижневик «Країна», незнайомі люди лише за допомогою «зеленої парасольки» отримали мандати замість вже глибоко вкорінених місцевих лордів, що сиділи в парламенті не одну каденцію. За рік настало розчарування, магія бренду і флешмобу більше не діють. Країна у потрійній кризі – епідемічній, економічній, політичній – потребує реальних справ. Тож виборці повернулися до звичних уподобань, зазначає дописувач тижневика Валерій Пекар. Відтак, Партія «Слуга народу» майже ніде не набрала більшості, не змогла провести жодного кандидата в мери великих міст.

Дописувач переконує, що центральна влада продовжує слабшати через небажання керівників держави розбудовувати інституції. Надалі, за його прогнозами, зростатиме вага місцевого самоврядування, а президент поступово втрачатиме реальну владу. Її центр може переміститися в парламент, якщо там створять дієву коаліцію. стаття так і називається «Президент втрачатиме вплив. Центром влади стане парламент».

Виборці не зрозуміли, що місцева влада більше впливає на їхнє життя, ніж центральна. Думка про сильну руку, лідера країни, який віддає накази всім аж до керівників ОСББ, міцно засіла в головах українців, – переконує дописувачка тижневика «Країна» публіцистка Лариса Волошина.

Вона наголошує, що «вибори – це єдиний цивілізований механізм, щоб протистояти анархії». І додає: у багатьох регіонах до влади прийшли місцеві політичні сили, що створюватимуть коаліцію або з проросійськими, або з проєвропейськими силами. Питання в тому, куди вони хитнуться.

«Зеленський воював з опозицією, замість того, щоб боротися за країну в умовах російської агресії. І ми отримали ноунеймів скрізь», – вважає Волошина. Вона переконана, що наслідки цього ніхто не може передбачити.

Децентралізація дала більше можливостей місцевій владі –бюджети зросли в чотири рази. Гроші й повноваження дозволили чинним міським і селищним головам вкластися у покращення інфраструктури, пише «Газета по-українськи». Тому виборці в багатьох громадах підтримали місцеві партійні проєкти, чинних мерів і їхні політичні сили.

«Через реформу децентралізації чинні мери всюди мали перевагу на старті, – вважає експерт газети політолог Володимир Фесенко. – Використовували це на виборах, зокрема, гроші з місцевих бюджетів… У боротьбі за перемогу використовували всі важелі, в тому числі – вплив на правоохоронні органи й виборчі комісії». Докладніше про нещодавні місцеві вибори і про їхні наслідки йдеться в статті «У місцевих радах буде не менше п’яти партій».

Тижневик «Країна», посилаючись на дані Міністерства фінансів, інформує, що 35 із 66 мільярдів гривень Фонду боротьби з коронавірусом направили на будівництво доріг. Використали 16 мільярдів. Залучити ці кошти на дороги планували ще на початку року, заявив голова «Укравтодору» Олександр Кубраков. Це мали бути гроші «Нафтогазу» від «Газпрому» за рішенням стокгольмського арбітражу. Їх спрямували на відновлення дорожнього покриття через механізм спецфонду. Утім, у дописувача тижневика засновника порталу «Наші Гроші» Олекси Шалайського є сумніви щодо законності такого розподілу. Адже дороги не мають жодного стосунку до пандемії. «Влада намагається захистити свою позицію різними історіями», – наголошує дописувач. І додає: як тільки в ковід-фонді з’являються якісь гроші, їх кидають у дороги. У бюджеті – дірки. Ресурсів бракує, і жертвують насамперед медичними, – обурюється Шалайський.

Газета «День» нагадує, що вже минуло більше 8 місяців, як українські дороги заполонили бігборди з написом «Велике будівництво – Програма президента». Володимир Зеленський пообіцяв за п’ять років президентства оновити 25 000 кілометрів українських автошляхів (із близько 170 000 км загалом в Україні). Тож «під каток» стартового 2020-го виділили рекордну за всю історію України суму: цьогоріч в Україні планують оновити 4200 км доріг державного значення.

Утім, як зазначає видання, Велике будівництво також вирішили використати для великого піару. Ще у червні Офіс президента надіслав головам ОДА листи з проханням використовувати при відновленні доріг спеціально розроблені логотипи та хештеги, а також встановлювати борди, забрендувати спецодяг і техніку.

Експерти газети критично характеризують дорожнє будівництво. Так, ексзаступник Мінінфраструктури Володимир Шульмейстер зазначає: «багато грошей, відсутність контролю за якістю робіт і вагового контролю та зговір між великими компаніями про розподіл тендерів». Докладніше йдеться в статті «Багато грошей, відсутність контролю і піар...».