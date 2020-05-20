Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
20 травня 2020, Київ 20:24
Політика

Володимир Зеленський назвав мера Черкас Анатолія Бондаренка «бандитом», а той відповів відеозверненням

Колаж: Президент України Володимир Зеленський, головний по реформах Саакашвілі і мери: Анатолій Бондаренко, Борис Філатов, Геннадій Кернес, Геннадій Труханов

Ще більше загострився конфлікт між президентом України Володимиром Зеленськийм і міським головою Черкас Анатолієм Бондаренком. Під час своєї пресконференції із нагоди першого року роботи на посаді президента Зеленський назвав мера Черкас «бандитом», а той у відповідь записав чергове відеозвернення і оприлюднив його на своїй сторінці у мережі Facebook.

Володимир Зеленський під час пресконференції у Маріїнському парку Києва. 20 травня 2020 року
Володимир Зеленський під час пресконференції у Маріїнському парку Києва. 20 травня 2020 року

Президента Володимира Зеленського під час пресконференції 20 травня запитали чи не змінив він свого ставлення до народовладдя, зокрема, з огляду на інциденти у Нових Санжарах та із мером Черкас Анатолієм Бондаренком.

«Розчаровують не принципи і бажання – розчаровують люди. Народовладдя повинно бути, якщо ми йдемо до лібералізації нашої країни, і якщо ми бачимо нашу країну як демократичну і вільну», – сказав Зеленський.

Міський голова має 19 кримінальних проваджень. Хто це? Я за один стіл із такими бандитами не сяду.
Володимир Зеленський

Що стосується міського голови Черкас, то президент Зеленський сказав наступне: «Я навіть не можу говорити про мера Черкас. Я не знаю, навіть, як говорити, коли міський голова має 19 кримінальних проваджень. Хто це? Я за один стіл із такими бандитами не сяду. Його обрали?! Це народ?! Будь ласка, обирайте бандитів якщо хочете».

Зеленський додав, що вважає поведінку мера Черкас некоректною і сказав, що центральна влада розмовляла з кожним міським головою перед запровадженням карантину.

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко майже одразу відповів президенту Володимиру Зеленському на своїй сторінці у мережі Facebook.

Він назвав кримінальні справи проти нього політично вмотивованими:

Ви говорите, що я мер-бандит. Всі ті кримінальні справи, які порушували проти мене, їх порушували за мою політичну діяльність, в тому числі і за те, щоб ви стали президентом

«Ви говорите, що я мер-бандит. Всі ті кримінальні справи, які порушували проти мене, їх порушували за мою політичну діяльність, в тому числі і за те, щоб ви стали президентом. Скільки б ви мені «привітів» не передавали, я хочу сказати, що вам на місцевих виборах у Черкасах немає чого ловити, хоч ви там розповідаєте, що це ваша принципова справа. Ми вас тут чекаємо, пане президенте», – сказав у відео Бондаренко.

Публічний конфлікт міського голови Черкас і президента України виник через карантин у зв'язку із епідемією коронавірусу.

Влада Черкас із 1 травня пом'якшила карантин для частини підприємців міста, хоча в Україні такі послаблення були заплановані лише на 11 травня. У зв'язку з цим поліція почала кримінальне провадження проти Анатолія Бондаренка. У відповідь мер Черкас записав відео і заявив, що послаблення карантину є безпечним для містян Черкас, а правоохоронних органів він не боїться.

«Я думав, коли ви переможете, у країні буде закон один для всіх, прийде весна і будемо саджати, але тільки не міських голів, а корупціонерів. Я думав, що ви будете саджати за кнопкодавство, своїх соратників за «Велюр». Ми готові відповідати, але тільки після ваших однопартійців. А зараз як в одному фільмі про Крим: Черкаси будуть чинити опір», — заявив Бондаренко.

Після цієї заяви мера Черкас попередив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, пообіцявши жорстко реагувати на порушення.

З початку епідемії коронавірусу в Україні міський голова Черкас спочатку підтримував жорсткі карантинні обмеження.

Анаталоій Бондаренко також заявив, що голосував за Володимира Зеленського на виборах, а тепер вважає Зеленського диктатором.

Читайте ще:

«За «поганого» Петі я відкрив п’ять нових тролейбусних маршрутів, а за «хорошого» Вови – жодного» – Борис Філатов

Від Нових Санжар до лабораторій ПЛР-діагностики: як місцева влада протидіє поширенню коронавірусу​

Як уберегти медперсонал від коронавірусу: секрети головного лікаря інфекційної лікарні​

  • 16x9 Image

    Ірина Штогрін

    Редактор інформаційних програм Радіо Свобода з жовтня 2007 року. Редактор спецпроектів «Із архівів КДБ», «Сандармох», «Донецький аеропорт», «Українська Гельсінська група», «Голодомор», «Ті, хто знає» та інших. Ведуча та редактор телевізійного проекту «Ми разом». Автор ідеї та укладач документальної книги «АД 242». Автор ідеї, режисер та продюсер документального фільму «СІЧ». Працювала коментатором редакції культура Всесвітньої служби Радіо Україна Національної телерадіокомпанії, головним редактором служби новин радіостанції «Наше радіо», редактором проекту Міжнародної організації з міграції щодо протидії торгівлі людьми. Закінчила філософський факультет Ростовського університету. Пройшла бімедіальний курс з теле- та радіожурналістики Інтерньюз-Україна та кілька навчальних курсів «IREX ПроМедіа». 

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Загрузка...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG