Володимир Зеленський назвав мера Черкас Анатолія Бондаренка «бандитом», а той відповів відеозверненням

Ще більше загострився конфлікт між президентом України Володимиром Зеленськийм і міським головою Черкас Анатолієм Бондаренком. Під час своєї пресконференції із нагоди першого року роботи на посаді президента Зеленський назвав мера Черкас «бандитом», а той у відповідь записав чергове відеозвернення і оприлюднив його на своїй сторінці у мережі Facebook.

Президента Володимира Зеленського під час пресконференції 20 травня запитали чи не змінив він свого ставлення до народовладдя, зокрема, з огляду на інциденти у Нових Санжарах та із мером Черкас Анатолієм Бондаренком.

«Розчаровують не принципи і бажання – розчаровують люди. Народовладдя повинно бути, якщо ми йдемо до лібералізації нашої країни, і якщо ми бачимо нашу країну як демократичну і вільну», – сказав Зеленський.

Міський голова має 19 кримінальних проваджень. Хто це? Я за один стіл із такими бандитами не сяду.

Що стосується міського голови Черкас, то президент Зеленський сказав наступне: «Я навіть не можу говорити про мера Черкас. Я не знаю, навіть, як говорити, коли міський голова має 19 кримінальних проваджень. Хто це? Я за один стіл із такими бандитами не сяду. Його обрали?! Це народ?! Будь ласка, обирайте бандитів якщо хочете».

Зеленський додав, що вважає поведінку мера Черкас некоректною і сказав, що центральна влада розмовляла з кожним міським головою перед запровадженням карантину.

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко майже одразу відповів президенту Володимиру Зеленському на своїй сторінці у мережі Facebook.

Він назвав кримінальні справи проти нього політично вмотивованими:

Ви говорите, що я мер-бандит. Всі ті кримінальні справи, які порушували проти мене, їх порушували за мою політичну діяльність, в тому числі і за те, щоб ви стали президентом

«Ви говорите, що я мер-бандит. Всі ті кримінальні справи, які порушували проти мене, їх порушували за мою політичну діяльність, в тому числі і за те, щоб ви стали президентом. Скільки б ви мені «привітів» не передавали, я хочу сказати, що вам на місцевих виборах у Черкасах немає чого ловити, хоч ви там розповідаєте, що це ваша принципова справа. Ми вас тут чекаємо, пане президенте», – сказав у відео Бондаренко.

Публічний конфлікт міського голови Черкас і президента України виник через карантин у зв'язку із епідемією коронавірусу.

Влада Черкас із 1 травня пом'якшила карантин для частини підприємців міста, хоча в Україні такі послаблення були заплановані лише на 11 травня. У зв'язку з цим поліція почала кримінальне провадження проти Анатолія Бондаренка. У відповідь мер Черкас записав відео і заявив, що послаблення карантину є безпечним для містян Черкас, а правоохоронних органів він не боїться.

«Я думав, коли ви переможете, у країні буде закон один для всіх, прийде весна і будемо саджати, але тільки не міських голів, а корупціонерів. Я думав, що ви будете саджати за кнопкодавство, своїх соратників за «Велюр». Ми готові відповідати, але тільки після ваших однопартійців. А зараз як в одному фільмі про Крим: Черкаси будуть чинити опір», — заявив Бондаренко.

Після цієї заяви мера Черкас попередив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, пообіцявши жорстко реагувати на порушення.

З початку епідемії коронавірусу в Україні міський голова Черкас спочатку підтримував жорсткі карантинні обмеження.

Анаталоій Бондаренко також заявив, що голосував за Володимира Зеленського на виборах, а тепер вважає Зеленського диктатором.

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