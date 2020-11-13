У неділю другий тур виборів відбудеться в семи містах – ЦВК

Повторне голосування на місцевих виборах відбудеться 15 листопада, повідомляє Центральна виборча комісія у п’ятницю.

Зокрема, другий тур виборів міських голів відбудеться в семи містах:

Луцьк: Богдан Шиба та Ігор Поліщук («За майбутнє»)

Краматорськ, Донецька область: чинний голова Андрій Панков та Олександр Гончаренко

Українка (Київська область): Оксана Кирилюк («Слуга народу») та Олександр Туренко («Європейська солідарність»)

Одеса: Микола Скорик («Опозиційна платформа – За життя») та чинний мер Геннадій Труханов

Суми: чинний мер від «Батьківщини» Олександр Лисенко та Вадим Акпєров («Слуга народу»)

Херсон: Ігор Колихаєв («Нам тут жити!»), Володимир Сальдо («Блок Володимира Сальдо»)

Кам’янець-Подільський (Хмельницька область): Михайло Посітко («Свобода») та Володимир Мельниченко

Загалом у виборах можуть взяти участь понад 1,58 мільйона виборців.

Також 15 листопада відбудуться повторні голосування в територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч у 16 регіонах: обиратимуть депутата міської ради, 15 депутатів селищних рад, 37 депутатів сільських рад.

Читайте також: У другий тур виборів міського голови Кривого Рогу виходять кандидат від «Слуги народу» та чинний мер

Результати голосування мають бути встановлені не пізніше ніж на п’ятий день після виборів включно, тобто до 20 листопада.

Також повторне голосування має відбутися в 12 містах України 22 листопада.

Чергові місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня. Згідно з календарним планом проведення виборів, територіальні виборчі комісії мали встановити результати голосування до 6 листопада включно.