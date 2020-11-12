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12 листопада 2020, Київ 17:35
Новини | Місцеві вибори в Україні

ЦВК завершує з підрахунком голосів на місцевих виборах. На 29 листопада призначили другий тур у Чернівцях

На одній із вулиць у Чернівцях (фото архівне)

Процес встановлення результатів голосування з місцевих виборів, які відбулися 25 жовтня, перебуває на фініші, повідомила у четвер пресслужба Центральної виборсої комісії.

«Сьогодні комісія встановила результати виборів міського голови та призначила повторне голосування на 29 листопада... Комісія встановила результати виборів депутатів до Київської обласної ради. Загальні дані по Україні – із 1577 місцевих рад ТВК встановили результати виборів до 1566 рад. Із 1421 міських, селищних, сільських голів встановлено результати щодо 1415. Процес встановлення результатів голосування – на фініші», – йдеться в повідомленні ЦВК.

Напередодні у ЦВК відсутність частини результатів місцевих виборів пояснили тим, що хоча більшість ТВК і встановили результати, у деяких цей процес все ще триває, зокрема, у зв’язку з судовими рішеннями.

Чергові місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня. Згідно з календарним планом проведення виборів, територіальні виборчі комісії мали встановити результати голосування до 6 листопада включно.

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