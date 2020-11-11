ЦВК пояснила відсутність частини результатів місцевих виборів

Більшість територіальних виборчих комісій встановили результати місцевих виборів 25 жовтня, але в деяких ТВК цей процес ще триває, зокрема, у зв’язку з судовими рішеннями. Про це 11 листопада на засіданні Центральної виборчої комісії заявив голова ЦВК Олег Діденко.

За його словами, ще не завершений процес підрахунку результатів виборів до обласних рад у Чернівецькій і Київській областях.

Діденко твердить, що у Чернівецькій області це зумовлено діяльністю Чернівецької міської ТВК, яка завершує перерахунок голосів на виборчих дільницях. Голова ЦВК сподівається, що найближчим часом будуть встановлені результати виборів у цій області, місті Чернівці та Чернівецькому районі.

Завершення встановлення результатів до Київської облради планується 11 листопада, додав Діденко.

У деяких ТВК триває або перерахунок голосів на виконання рішень судів, або завершується оскарження у судовому порядку рішень ТВК.

Не встановлено результати виборів Марганецькою міською ТВК щодо виборів міського голови, завершуються судові розгляди в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області, де не встановлено результати виборів депутатів міської ради та міського голови.

У місті Овруч Житомирської області суд зобов’язав здійснити повторний підрахунок голосів на 25 виборчих дільницях, такі ж рішення судів ухвалені щодо Коцюбинського та Ковалівки Київщині, Кам’янської міської ТВК Черкаської області.

За словами Діденка, ЦВК вживає заходів, щоб відомості від ТВК передавалися якнайшвидше з метою максимального інформування громадян про результати місцевих виборів.

Чергові місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня. Згідно з календарним планом проведення виборів, територіальні виборчі комісії мали встановити результати голосування до 6 листопада включно.