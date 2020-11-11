У КВУ висловили зауваження щодо другого туру місцевих виборів в Україні

У громадській організації «Комітет виборців України» заявили, що напередодні другого туру місцевих виборів спостерігачі комітету фіксують факти підкупу виборців, незаконну агітацію та сплеск «чорного піару», втім такі порушення не є масштабними.

«Ми фіксуємо точкові порушення, пов’язані з фактами незаконної агітації. Зокрема, це стара проблема щодо поширення агітаційних матеріалів без вихідних даних. Але ми відзначаємо, що ця проблема є надзвичайно серйозною, вона може свідчити про тіньовий характер фінансування виборчої кампанії», – заявив на брифінгу керівник «Комітету виборців України» Олексій Кошель.

За його словами, на відміну від першого туру, зараз спостерігачі фіксують сплеск технологій «чорного піару», зокрема, у різноманітних Telegram-каналах та у Facebook-групах.

У КВУ також побоюються, що впровадження в Україні жорстких карантинних заходів, зокрема у вихідні дні, значно зменшить явку виборців у другому турі місцевих виборів.

«Існує дуже велика ймовірність того, що впровадження «карантину вихідного дня» може позначитися на перебігу голосування, зокрема, це може спричинити зниження або навіть обвал явки під час проведення виборів», – вважає Кошель.

Він закликав владу акцентувати увагу на безпеці для виборців під час голосування в умовах коронавірусної пандемії.

«Надзвичайно важливо донести до виборців інформацію, що похід на виборчу дільницю мало чим відрізняється в плані безпеки від походу до супермаркету. Потрібно повідомити виборцям, що 15 листопада будуть дотримані заходи безпеки – соціальна дистанція, масковий режим, температурний режим», – додав він.

15 листопада другий тур місцевих виборів відбудеться у Сумах, Одесі, Луцьку, Херсоні, Краматорську, Кам’янець-Подільському та Українці, що на Київщині.

На 22 листопада другий тур виборів міських голів запланований у Дніпрі, Кривому Розі, Полтаві, Львові, Дрогобичі (Львівщина), Рівному, Миколаєві, Черкасах, Ужгороді, а також у Слов’янську (Донецька область), Броварах (Київщина) та Бердянську (Запорізька область).