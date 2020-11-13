У другий тур виборів міського голови Кривого Рогу виходять кандидат від «Слуги народу» та чинний мер

У другий тут виборів міського голови Кривого Рогу виходять Дмитро Шевчик («Слуга народу») та Юрій Вілкул, який є чинним мером і висуванцем партії «Блоку Вілкула «Українська перспектива», яку очолює його син Олександр Вілкул. Результати голосування на виборах 25 жовтня оголосила міська ТВК.

За Юрія Вілкула проголосувало понад 80,6 тисячі виборців, за Дмитра Шевчика – 45 тисяч. Загалом у виборах брали участь дев’ять кандидатів. Проголосувало 179 тисяч криворіжців.

Встановлення результатів виборів затягувалось через скарги довірених осіб кандидата Дмитра Шевчика на дії ТВК. Вони оскаржували постанови Саксаганської районної у місті Кривому Розі ТВК, члени якої, не дочекавшись рішення суду, провели повторний підрахунок голосів на двох дільницях.

Також оприлюднені результати виборів до міськради Кривого Рогу. До неї проходить п’ять партій.

Найбільше мандатів – 19 – у Блоку Вілкула «Українська перспектива», партія «Слуга народу» взяла 16 мандатів, ОПЗЖ – дев’ять, «Сила людей» та «Європейська солідарність» – по п’ять.

На виборах 15 листопада 2015 року у Кривому Розі за чинного міського голову, представника «Опозиційного блоку» Юрія Вілкула проголосувало 50,21 відсотка виборців, а за його суперника, висуванця «Самопомочі» Юрія Милобога – 49,79 відсотка. Різниця між кандидатами склала752 голоси. Після цього у місті тривали протести «проти фальшувань результатів виборів».

Згодом Верховна Рада призначила позачергові вибори мера Кривого Рогу на 27 березня 2016 року. Після цього всеукраїнський з’їзд партії «Об’єднання «Самопоміч» підтримав кандидатуру Семена Семенченка на посаду мера Кривого Рогу, а Юрій Милобог відмовився від балотування. Переможцем виборів тоді став Юрій Вілкул.