У другому турі місцевих виборів явка на третину менша, ніж у першому – «Опора»

За перші чотири години голосування (станом на 12:00) явка у семи містах, де 15 листопада обирають міських голів, склала 8,6%, повідомляє громадянська мережа «Опора» у фейсбуці.

У першому турі, 25 жовтня, до 12:00 явка складала 13,5%.

Спостерігачі «Опори» відзначають, що повторне голосування відбувається переважно з дотриманням законних процедур та у безконфліктній атмосфері.

!5 листопада другий тур виборів мера відбувається в Луцьку, Одесі, Сумах, Херсоні, Кам'янці-Подільському Хмельницької області, Краматорську Донецької області та Українці Київської області. У першому турі в цих містах жодний кандидат не набрав понад 50% голосів виборців.