В Одесі «замінували» міську виборчу комісію

До поліції 15 листопада надійшло повідомлення про замінування одеської міської виборчої комісії, підрозділ поліції виїхав на перевірку будівлі. Про це Радіо Свобода повідомила речниця управління поліції в Одеській області Любов Гордієвська.

«На місце події скеровані працівники вибухотехнічного управління, кінологи, слідчо-оперативна група Малиновського відділу поліції. Вони перевіряють об’єкт на наявність вибухонебезпечних пристроїв чи речовин», – говориться в повідомленні поліції.

Як повідомляла раніше громадянська мережа «Опора», 10 і 14 листопада у територіальній виборчій комісії змінилося 7 членів, в тому числі голова і секретар. 12 і 13 листопада також значно змінилися склади районних виборчих комісій.

14 листопада було замінено голову територіальної виборчої комісії Ніну Чернишенко (від місцевої організації політичної партії «Солідарність жінок України»), секретаря ТВК Альберта Байжанова (від місцевої організації партії «За права людини») та члена комісії Ірину Мельник (від місцевої організації політичної партії «Голос»).

Крім того, 10 листопада ЦВК ухвалила постанову №465 «Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів», згідно з якою замінила чотирьох членів Одеської міської ТВК (від місцевих організацій політичних партій «За права людини», ВО «Батьківщина (двоє членів) та «Європейська солідарність»).

15 листопада в Одесі проходить другий тур виборів на посаду міського голови. В ньому беруть участь діючий міський голова Генадій Труханов і представник партії «Опозиційна платформа – за життя» Микола Скорик.