Труханов перемагає на виборах в Одесі – екзит-пол КМІС. Його суперник оголосив про свою перемогу

Екзит-пол «Київського міжнародного інституту соціології» показав перемогу чинного міського голови Одеси Геннадія Труханова у другому турі виборів.

За даними соціологів, він обійшов свого конкурента, представника партії «Опозиційна платформа «За життя» Миколу Скорика майже на 13%. За Труханова проголосували 55,1% виборців, Скорик, за даними екзит-полу, набрав 42,8% голосів. 2,2% опитаних заявили, що зіпсували бюлетень.

Представники КМІС станом на 17:00 опитали 1780 респондентів на 40 виборчих дільницях. Застосовувалася методика «таємного голосування». Рівень досяжності (кількість виборців, які погодилися взяти участь в опитуванні) становить 66,6%. Похибка вибірки не має перевищувати 3-4%.

Водночас Микола Скорик на підсумковій пресконференції заявив, що переміг на виборах, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«Це витікає з цифр екзит-полів, які в нас є», – заявив політик.

О 20:00 ЗМІ поширили екзит-пол ГО «Прямий пибір», яка присудила «перемогу» політику з ОПЗЖ. За цими даними, у нього нібито 50,4% голосів, а у Труханова – 46,2% голосів виборців.

«Загалом було опитано 3 086 виборців на 60 виборчих дільницях. Статистична похибка не перевищує 1,5%. Дані на 19:00», – уточнили в пресслужбі партії.

Протягом дня приміщення міської територіальної комісії нібито «мінували» – в поліцію надійшло анонімне повідомлення про вибухівку. Воно виявилось неправдивим.

Також у міській територіальній комісії двічі за добу змінювали голову – 14 листопада Центральна виборча комісія припинила повноваження Ніни Чернишенко (від місцевої організації політичної партії «Солідарність жінок України») і призначили головою комісію Наталю Сиволапенко. 15 листопада після «мінування» ЦВК відсторонив Сиволапенко й повернув Чернишенко.