ЦВК: середня явка на виборах міських голів становила 24%

Станом на 20:00 15 листопада середня явка на виборах міських голів становила 24%, повідомила Центральна виборча комісія.

Найвищою активність виборців була в Кам’янці-Подільському – 34,29%, найнижчою в Сумах – 19,02%.

«Сьогодні середня явка на виборах міських голів (повторне голосування) становила 24,0%. Це на 8% менше, ніж була явка у цих містах 25 жовтня цього року», – йдеться в повідомленні ЦВК у фейсбуці.

У ЦВК додали, що ці відомості не носять офіційний характер, «оскільки, відповідно до постанови ЦВК від 20 жовтня 2020 року № 404, вони надходять до Комісії від органів ведення Державного реєстру виборців, які своєю чергою отримують цю інформацію від територіальних виборчих комісій будь-якими засобами зв’язку, зокрема телефоном, або електронною поштою».

Результати голосування з виборів депутатів місцевих рад і міських голів мають бути встановлені територіальними виборчими комісіями (ТВК) не пізніш як на п’ятий день із дня повторного голосування, тобто до 20 листопада включно, наголосили у ЦВК.

У день голосування на місцевих виборах 25 жовтня середня явка по Україні на 20:00 складала 36,88%.

15 листопада другий тур виборів мера відбувався в Луцьку, Одесі, Сумах, Херсоні, Кам’янці-Подільському Хмельницької області, Краматорську Донецької області та Українці Київської області. У першому турі в цих містах жодний кандидат не набрав понад 50% голосів виборців.

Крім того, сьогодні відбувалося повторне голосування з виборів депутатів 53 місцевих рад: 1 міської, 14 селищних і 38 сільських у територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч у 17 регіонах, повідомила ЦВК.

Також повторне голосування має відбутися в 12 містах України 22 листопада.

Чергові місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня.