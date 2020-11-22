У Львові, Дніпрі, Черкасах та Миколаєві перемагають чинні мери – екзит-поли

У Львові, Дніпрі, Черкасах та Миколаєві на місцевих виборах перемагають чинні мери. Про це свідчать дані екзит-полів.

За даними львівського агентства Fama станом на 19:00 мер Андрій Садовий з 62,3 відсотка голосів перемагав кандидата від «Європейської солідарності» Олега Синютку, який мав 37,7 відсотка.

Опитування «Студії Савіка Шустера» показало, що Садовий набирає 62,8 відсотка голосів, Синютка 37,2.

За даними опитування, проведеного цією ж студією, у Черкасах чинний мер Анатолій Бондаренко перемагає кандидата від «Голосу» Віктора Євпака – 54,25 на 45,75 відсотка.

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Екзит-пол миколаївського видання «Никвести» свідчить, що там з 61,6 відсотка голосів також перемагає чинний мер Олександр Сенкевич.

Мера Дніпра Бориса Філатова, за даними екзит-полу, також переобрано на цю посаду.

Офіційні результати голосування мають бути встановлені не пізніше як на пʼятий день з дня повторного голосування, тобто до 27 листопада включно.

Загалом другий тур місцевих виборів відбувся сьогодні в 11 містах України.