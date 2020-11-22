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22 листопада 2020, Київ 22:57
Новини | Політика

За даними екзит-полу, на виборах міського голови Дніпра перемагає Борис Філатов

Борис Філатов

За даними екзит-полу, проведеного компанією Socis, на виборах міського голови Дніпра перемагає чинний мер Борис Філатов. Такі дані оприлюднив представник Комітету виборців України Станіслав Жолудєв.

Зазначається, що Філатов отримав 78,75 відсотка голосів виборців. Його опонент Загід Краснов набрав 18,25 відсотка голосів.

Явка на виборах в Дніпрі склала 20 відсотків.

У другому турі виборів мера в Дніпрі змагаються кандидат від партії «Пропозиція» Борис Філатов (у першому турі він набрав 46,4 відсотка голосів виборців) та кандидат від партії «Громадська сила» Загід Краснов (за нього в першому турі проголосувало 13,5 відсотка виборців).

22 листопада проходить також другий тур виборів мера в місті Нікополь Дніпропетровської області. У ньому беруть участь: від партії «За майбутнє» Олександр Саюк, який набрав у першому турі 21,86 відсотка голосів, та від «Слуги народу» Руслан Олійник із попереднім результатом 17,85 відсотка.

Загалом другий тур місцевих виборів відбувся сьогодні в 11 містах України.

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