У Дрогобич на вибори приїхали близько 100 молодиків із посвідченнями журналістів

На Львівщині у місті Дрогобич поліція зафіксувала близько 100 молодих чоловіків, які прибули на двох автобусах із львівськими номерами, повідомляє громадянська мережа «Опора».

Особи представилися журналістами і показали посвідчення видання «Нова пора». Згідно з державним реєстром друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств, це медіа зареєстроване у Запорізькій області.

Троє з приїжджих прописані у Запорізькій області. В одного з цих представників ЗМІ не було печатки на журналістському посвідченні, іншій мав свідоцтво про реєстрацію видання із простроченою датою.

Сьогодні виборці Львівської області у другому турі обирають голів Львівської і Дрогобицької ОТГ.