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22 листопада 2020, Київ 16:50
Новини | Місцеві вибори в Україні

У Дрогобич на вибори приїхали близько 100 молодиків із посвідченнями журналістів

Голосування на місцевих виборах, Львівська область, 22 дистопада 2020 року

На Львівщині у місті Дрогобич поліція зафіксувала близько 100 молодих чоловіків, які прибули на двох автобусах із львівськими номерами, повідомляє громадянська мережа «Опора».

Особи представилися журналістами і показали посвідчення видання «Нова пора». Згідно з державним реєстром друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств, це медіа зареєстроване у Запорізькій області.

Троє з приїжджих прописані у Запорізькій області. В одного з цих представників ЗМІ не було печатки на журналістському посвідченні, іншій мав свідоцтво про реєстрацію видання із простроченою датою.

Сьогодні виборці Львівської області у другому турі обирають голів Львівської і Дрогобицької ОТГ.

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