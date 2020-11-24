ENEMO: другий тур виборів в українських містах був добре організований

Другий тур виборів мерів в українських містах був добре організований, повідомила Європейська мережа організацій із моніторингу виборів (ENEMO).

Водночас голова місії ENEMO в Україні Златко Вуйович зазначив, що різні дати призначення другого туру через затримки з оголошенням результатів першого туру перешкоджали в питанні обізнаності громадськості про ці вибори, водночас випадки зловживання посадовими повноваженнями та негативної агітації серед кандидатів продовжували псувати виборчу кампанію.

За оцінкою ENEMO, Центральна виборча комісія продемонструвала свою професійність і діяла в основному старанно й прозоро у період між двома турами виборів. Однак ЦВК зіткнулася зі значними труднощами, пов'язаними із забезпеченням засобів індивідуального захисту та застосуванням заходів запобігання COVID-19 у день виборів.

«Декілька ТВК не змогли оголосити результати першого туру до встановленого законом терміну через низку факторів, включаючи велику кількість запитів про перерахунок голосів та складність нової виборчої системи для підрахунку результатів виборів депутатів місцевих рад. ENEMO оцінює, що проведення повторних виборів у різні дати у різних областях є надзвичайно проблематичним, оскільки це могло спричинити плутанину серед виборців та учасників виборів, зниження явки», – наголосив Вуйович.

ENEMO звертає увагу, що спостерігала численні заміни членів ТВК, що вплинули на загальну ефективність процесу, а також спричинили затримку проведення другого туру. Незважаючи на раніше сформульовані рекомендації, питання частої заміни членів виборчих комісій, включаючи період між двома турами та у день виборів, досі не розглядалося ні на законодавчому рівні, ні на рівні ЦВК у процесі цих виборів.