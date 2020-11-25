«Ми плануємо забути слово «маршрутки». Інтерв’ю з переобраним мером Дніпра Борисом Філатовим

Чинного мера Дніпра Бориса Філатова знову обрали на посаду. У другому турі виборів він із значним відривом переміг опонента Загіда Краснова: Філатов здобув понад 80 відсотків голосів у другому турі.

Тепер він продовжуватиме розпочате за першої каденції, і допомагатиме йому фракція новоутвореної партії «Пропозиція», яка здобула перше місце на виборах у міськраду Дніпра.

І хоча містяни вдруге довірили Філатову керувати Дніпром, його політичні опоненти і громадські активісти закидають йому розкрадання місцевого бюджету через незаконні тендери, а також конфлікт інтересів через зв’язки із бізнесменом Геннадієм Корбаном.

В інтерв’ю Радіо Свобода Філатов розповідає про підкуп виборців, мрію полетіти у космос і про те, як він миритиметься із центральною владою.

– Уже було зареєстровано кримінальне провадження, і багато фіксувалося порушень, зокрема щодо «сітки» виборців, яким пропонували 1500 гривень, щоб продати свій голос. Також стало відомо, що ця «сітка» працювала на вашого опонента – Загіда Краснова. Як вважаєте, чи будуть покарані ті, хто брали в цьому участь?

– Я хотів би висловити подяку Національній поліції. Вони у другому турі, підкреслюю, саме у другому турі, а не в першому, фактично цю «сітку» зламали. Було затримано понад 100 людей, які були причетні до цієї «сітки», починаючи від людей, які фотографували бюлетені з паспортами, і закінчуючи різними товаришами, які бігали з грошима біля виборчих дільниць. Я б дуже хотів, щоб нарешті ті люди, які займались цими брудними технологіями, понесли повну юридичну відповідальність. І бажано, звичайно, щоб ця юридична відповідальність була не лише для виконавців, але в тому числі і для організаторів цієї «сітки».

Усе місто це обговорювало. Всі вайбер-боти, всі телеграм-канали були завалені пропозиціями, обдзвонювали людей кол-центри. Це була справжня вакханалія.

– Як ви будете вибудовувати відносини з центральною владою? Адже ми знаємо, що до виборів ці відносини зіпсувалися, але діалог треба якимось чином вибудовувати.

– Із першого дня своєї конфронтації з центральною владою я говорив про те, що основна причина – це відсутність комунікації, відсутність діалогу. Монобільшість, партія «Слуга народу» йшли на хвилі «зеленого хайпу». І чому вони не робили висновків із подій, що відбувались, і не розуміли, що місцеві вибори вони у будь-якому разі програють, і зараз ми бачимо – вони не взяли жодного мера обласного центру, – для мене це досі не зрозуміло. Але вийшло, як вийшло.

Звичайно, я не можу ставити рідне місто у заручники своїх власних амбіцій і йти вже у повну конфронтацію, тому що у будь-якому разі за мною стоїть територіальна громада, і місто не живе на Місяці, і ми не можемо існувати окремо від держави.

Що зараз мене втішає і викликає зважений оптимізм? Уже до другого туру виборів у нас були дві селекторні наради з прем’єр-міністром після демаршу мерів проти карантину вихідного дня. І я бачу початок діалогу. На цій нараді був присутній Кирило Тимошенко замість [Сергія] Трофімова, який провалив регіональну політику в Офісі президента. Вони намагаються вже комунікувати. Я сподіваюсь, що в них настало просвітлення, і зараз ми достатньо гостро, напружено, але все ж у конструктивному напрямку обговорюємо низку проблем.

– Незважаючи на те, що ви перемогли на виборах мера і ваша політична сила зайняла перше місце на виборах у міськраду, все ж більшості у міськраді у вас немає. Тобто доведеться домовлятися. Як будете збирати голоси?

– Я взагалі вважаю, як регіональний лідер, що партизації у місцевих радах не має бути. Якщо хочете знати мою думку, суто політичну, – у міські ради треба обирати депутатів по мажоритарці, але у два тури, щоб вони не скуповували голоси. І тоді пройдуть голови ОСББ, громадські активісти, екологи і небайдужі люди.

Якщо ми говоримо про більшість, то називаймо речі своїми іменами. Більшість усе одно завжди формується навколо мера і найбільшої фракції. Тобто вони нікуди не подінуться

За законами про місцеве самоврядування, немає юридичної необхідності створювати так звану коаліцію. Якщо ми говоримо про більшість, то називаймо речі своїми іменами. Більшість усе одно завжди формується навколо мера і найбільшої фракції. Тобто вони нікуди не подінуться.

Я готовий співпрацювати із будь-якими депутатами, які готові голосувати за питання розвитку міського господарства незалежно від їхніх партійних парасольок. Якщо хтось піде в опозицію, то нехай іде в опозицію. Враховуючи те, що вже зараз на мене орієнтуються понад дві третини міської ради, переважна більшість із них обралися вже вдруге-втретє, я думаю, мені не варто навіть хвилюватися з приводу більшості.

– Я хотів запитати про те, що закидають вам усі ваші опоненти, – це ваші зв’язки з Геннадієм Корбаном. Вважається, що у вас є конфлікт інтересів, адже він є вашим другом, але також є впливовим бізнесменом у Дніпрі, а ще очолює громадську раду при міській раді. Ви вважаєте це конфліктом інтересів?

– Я не вважаю це конфліктом інтересів. По-перше, на відміну від інших міських голів, ніколи не приховував таких зв’язків. У мене немає людей у коморі, яких я ховаю.

А громрада – це офіційний орган, як і в будь-яких органах місцевого самоврядування. І це виборна посада. Тобто його реально, як не парадоксально це звучить, обрали громадські організації, бо бачать його професійні якості і його бажання працювати задля добробуту рідного міста.

Чому я не бачу тут жодного конфлікту інтересів? Тому що, хоч він і великий бізнесмен, він не має жодного стосунку до міського господарства і не отримує жодних преференцій від міської влади.

У це можна вірити, і можна не вірити, але цій людині подобається громадська робота, йому подобається візіонерство, подобається придумувати різні проєкти культурологічні. Він – людина дуже творча, і люди це бачать, і громадська рада бачить.

Повірте, в нас у громадську раду входять різні люди: від релігійних організацій до «Національного корпусу». Але вони дали йому мандат довіри.

– Ви кажете, що він не має жодних преференцій від міської влади. Є багато розслідувань і матеріалів, які кажуть, що були певні преференції. І таких закидів було багато. Один із таких прикладів – це реконструкція вулиці Короленка у Дніпрі. Є докази, що було багато порушень при цій реконструкції, і є також відомості про те, що там є комерційна нерухомість Корбана. Як ви можете це прокоментувати?

– Я можу сказати єдине: під час цієї виборчої кампанії, проти мене, я маю на увазі, проти міської влади, було порушено понад 300 кримінальних справ. Тобто тиск через адміністративний ресурс був колосальний. А крім цього, були політично вмотивовані справи, 125 обшуків, і вони нічим не закінчились.

– Ви вважаєте, що це політичні справи, які не мають підґрунтя?

– Ну, це зрозуміло. Коли київська центральна СБУ займається цими питаннями безпосередньо, не держбезпекою і сепаратистами, а комунальними службами, і бігають з автоматами по міськводоканалу і лякають бухгалтерок, зрозуміло, що це – політична історія.

А якщо ми говоримо про вулицю Короленка, то це взагалі окрема історія. Повністю політизований кейс. На каналі «1+1» взагалі розповідали, що цю вулицю змило, і вона не існує. Філатов на неї витратив 150 мільйонів гривень, а вулиці не існує. Люди в місті сміються над цим.

– Допоможіть мені розібратися, адже я не глибоко у контексті. До цієї реконструкції багато є претензій…

– Якщо є багато претензій, то нехай правоохоронні органи доведуть цю історію. Тільки не довели нічого. Це просто політичний кейс.

Ну нехай покажуть хоча б один мій офшор чи хоча б один ларьок у місті, який належить мені. Я його подарую при вас у прямому ефірі людині, яка покаже документ

Є багато претензій із приводу паркування, нібито вони належать якимось кіпрським офшорам моїм. Ну нехай покажуть хоча б один мій офшор чи хоча б один ларьок у місті, який належить мені. Я його подарую при вас у прямому ефірі людині, яка покаже документ.

– А який вплив Геннадій Корбан має на партію «Пропозиція»?

– Звичайно, як хороший орговик, він бере участь у розбудові партії, але в партії «Пропозиція», ми завжди це підкреслювали, немає лідера. Це партія, яку заснували лідери місцевого самоврядування, мери обласних центрів. Зараз ми виграли усі обласні центри, де представлені наші мери. Тому, повірте, Геннадій Корбан мерами Житомира, Кропивницького і Миколаєва точно командувати не може.

– Поговорімо про «Південмаш». Це завод у Дніпрі, який за радянських часів був відомий на весь світ, бо проєктував ракети. Зараз йому не вистачає замовлень, цехи не завантажені, і у підприємства багато заборгованостей. Зокрема, по зарплаті. Як ви бачите розв’язання проблеми нерентабельності «Південмашу»?

– Звичайно, місто не здатне допомогти заводові у плані замовлень, бо ми не замовляємо ракети. Ми – не Національне космічне агентство, і не NASA.

Перше, що потрібно зробити державі, – змінити організаційно-правову форму Південного машинобудівного заводу. Зараз він є державним унітарним підприємством. Цей правовий режим не дозволяє робити йому жодних особливих запозичень, і фінансово він не здатний, скажімо так, вести мобільну діяльність. Треба підприємство корпоратизувати – перетворити його на акціонерне товариство. Нехай навіть у цьому акціонерному товаристві буде 100% акцій у держави. Та все ж це одразу дасть змогу, у тому числі, брати кредити. Це перше.

Друге – держава має наслідувати приклад хоча б дніпровської мерії. Ми в силу своїх можливості завантажуємо «Південмаш» замовленнями. Ми, звичайно, не замовляємо там ракети, але ми замовляємо там тролейбуси, ми дали замовлення на виробництво комунальної техніки, тракторів…

Зрозуміло, що це не високі технології, як у космосі, але все ж це дає заводові бодай якісь фінансові можливості. І держава має підтримувати вітчизняного виробника…

Ці питання піддають критиці наші європейські партнери, але якщо ми не завантажимо власні виробництва замовленнями, то в нас просто народ розбіжиться, йому не буде що їсти.

– Продовжимо тему космосу. Ви є володарем квитка у космос і можете стати одним із перших космічних туристів. Раніше ви казали, що після того, як голова компанії Virgin Galactic Річард Бренсон, який і займається космічним туризмом, полетить у космос, за півтора року зможете і ви. Але зараз, бачу, строки змістилися. Коли все ж зможете полетіти?

– Компанія Virgin Galactic не повідомляє публічно, коли будуть остаточні строки польотів. Дійсно, вони зсувалися вже кілька разів. Планувалась уся ця історія ще у 2014 році. Але це космос. І там бувають різні ситуації. Один із наших човників розбився: один пілот загинув, а інший – важко поранений.

Тому однозначно строки були перенесені. Буквально пару тижнів тому зі мною зв’язалися і повідомили, що у тестовому режимі вже відбуваються польоти. І вже нам показали, який вигляд матиме салон космічного човника. Тому зараз я сподіваюся. Мій номер – 146-й. Я сподіваюсь, протягом наступних півтора-двох років моя мрія втілиться.

– А вам не страшно через те, що такий інцидент стався?

– Ні, мені не страшно. Пройшовши таку брудну, жахливу і брехливу виборчу кампанію, я вже нічого не боюся. 300 кримінальних справ [порушених проти міської влади Дніпра] – я почуваюся добре.

– Наостанок – бліц-питання. Назвіть три пріоритети на наступну каденцію.

– Якщо приблизно, то перше – це розвиток рекреаційних зон. Місто величезне, і на кожному житловому масиві ми будемо робити так, щоб люди могли не їхати кудись далеко, у центральні парки або на вулицю Короленка, яка нікому не дає спокою, хоча це і стало символом нашого міста, а могли провести спокійно і добре час там, де вони живуть. Це перше.

Друге – ми продовжуватимемо транспортну реформу. Мені вдалося перемогти картель приватних перевізників, відродити електротранспорт. Для розуміння: за ці п’ять років я відкрив шість нових тролейбусних маршрутів. І ми плануємо у найближчі роки забути слово «маршрутки». Тобто «газелі-труновозки» я хочу витіснити з вулиць міста. І реально вже зараз під 500 великих автобусів, великої місткості, з кондиціонерами, виїхали на вулиці міста. Ми змусили перевізників змінити рухому частину.

І третій пріоритет, який одразу спадає на думку, – ми мінятимемо структуру мерії. Зараз вона була вибудована вертикально, але ми хочемо більше повноважень передати у райони. Ми, знову ж таки, розширюватимемо громадську раду, яку очолює Корбан.

Я під час кампанії зустрічався із керівництвом вишів, ПТУ, коледжів. Дуже багато професійних середовищ хочуть бути представлені у громадській раді. Тобто народ реально хоче брати участь у місцевому самоврядуванні.