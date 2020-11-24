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24 листопада 2020, Київ 06:55
Новини | Політика

У Дніпрі підбили підсумки виборів: чинний мер Філатов набрав 78% голосів

За даними ТВК, Борис Філатов набрав 78,07% голосів виборців

Чинний міський голова Дніпра, кандидат від партії «Пропозиція» Борис Філатов став переможцем виборів мера. Результати виборів оприлюднила міська ТВК, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

За даними ТВК, Борис Філатов набрав 78,07% голосів виборців. Його суперник – кандидат від партії «Громадська сила» Загід Краснов – 18,77%.

Раніше секретар міськради Олександр Сансара, за підсумками обробки 100% протоколів дільничних виборчих комісій, оприлюднив дещо інші дані: за його словами, Борис Філатов набирає 80,61% голосів виборців, випереджаючи свого конкурента більше ніж у чотири рази.

Таким чином, Борис Філатов вдруге обраний міським головою Дніпра.

У неділю, 22 листопада, Дніпро обирало міського голову в другому турі голосування. За посаду мера змагалися давні супротивники – чинний мер, кандидат від партії «Пропозиція» Борис Філатов (у першому турі він набрав 46,4% голосів виборців) і депутат міськради, кандидат від партії «Громадська сила» Загід Краснов (за нього в попередньому турі проголосувало 13,5% виборців).

Загалом 22 листопада міських голів обирали жителі 11 міст України: крім Дніпра, також Львова, Миколаєва, Полтави, Рівного, Черкас, Ужгорода (Закарпатська область), Слов’янська (Донецька область), Бердянська (Запорізька область), Дрогобича (Львівська область) і Нікополя (Дніпропетровська область).

Результати голосування мають бути оприлюднені до 27 листопада включно. Середня явка у другому турі місцевих виборів станом на 20:00 неділі склала 29,53 відсотка, повідомили у ЦВК. Найвища у Бердянську – 39,23 відсотка, найнижча ж у Дніпрі – 23,93 відсотка.

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