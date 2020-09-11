Вибори мера Дніпра. Хто балотується і які в них шанси?

Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня. На них обиратимуть депутатів місцевих рад, а також мерів міст. Якщо на парламентських виборах минулого року партії влади «Слуга народу» вдалося здобути монобільшість, то на місцевих виборах повторити успіх навряд чи вдасться. Про це свідчать соціологічні опитування практично у всіх великих обласних центрах.

Дніпро – не виняток. Чинний мер міста Борис Філатов та його партія мають найвищий рівень підтримки серед містян. Розповідаємо про те, хто ще побореться за крісло мера Дніпра, які в них шанси отримати лояльну до себе міську раду, та як проходить передвиборна кампанія.

Борис Філатов

Конфлікт між президентом Володимиром Зеленським і місцевим самоврядуванням почався під час жорсткого карантину. Все почалося у Черкасах: мер міста Анатолій Бондаренко першим почав вимагати послаблення обмежень, через які малий та середній бізнес не могли працювати. Бондаренка підтримали й інші голови міст, серед яких і мер Дніпра Борис Філатов.

У 2020 році він знову балотується у мери. В травні в інтерв’ю Радіо Свобода він сказав: «Я хочу закінчити те, що почав. Я йду на вибори і сподіваюся, що мої земляки дадуть мені мандат довіри на другу каденцію, тому я дійсно йду. У мене є для цього шанси, і це показує не тільки моє внутрішнє світовідчуття, але в тому числі і соціологія».

Я хочу закінчити те, що почав. Я йду на вибори і сподіваюся, що мої земляки дадуть мені мандат довіри на другу каденцію, тому я дійсно йду

Згідно з найновішим опитуванням соціологічної групи «Рейтинг» Філатова готові підтримати 48,5% виборців. Це у понад три рази більше, ніж в будь-якого іншого кандидата.

Аби втілювати передвиборну програму, Філатову також необхідно мати підтримку у міській раді. Там лідерами опитувань є партія «Пропозиція», співзасновником якої є Філатов. У Дніпровській раді вже створили фракцію цієї політсили. В неї увійшли 26 депутатів. У наступному скликанні партії соціологи пророкують 27,9. Якщо результати виборів підтвердять дані соціології, то «Пропозиції» доведеться домовлятися з іншими політсилами.

Вже у нинішній міськраді Дніпра фракція «Пропозиції» ситуативно голосує в унісон з фракцією партії «Опозиційна платформа – За життя». Її лідер та імовірний кандидат в мери від цієї політсили Геннадій Гуфман має спільний бізнес із Геннадієм Корбаном – соратником Бориса Філатова.

Також у «Пропозиції» імовірно зможуть розраховувати на голоси від фракції «Європейської солідарності». Голову їх міського виборчого штабу Артема Хмельникова пов’язують з Філатовим та Корбаном.

А от зі «Слугою народу» у Філатова конфлікт. Президента Володимира Зеленського, а також представників цієї партії, особливо так звану «групу Коломойського» чинний мер регулярно критикує у своєму фейсбуці. Мер Дніпра неодноразово критикував центральну владу за урізання місцевого бюджету, а також пригадував Зеленському його обіцянку профінансувати будівництво аеропорту. Її президент не виконав.

А нещодавно, коли Зеленський прибув у Дніпро з робочим візитом, Філатова навіть не запросили в аеропорт для зустрічі президента. За словами Філатова, це порушує протокол і є «безпрецедентним випадком в політичній історії України».

Перед виборами партія «Пропозиція» не гребує використанням адмінресурсу. Наприклад, на комунальному телеканалі «ДніпроTV» виходять програми із назвами «ПроДніпро», «ПроЗміни» і так далі. Айдентика, яку використовують у програмах, нагадує партійну.

У форму зі схожою айдентикою переодягли і працівників соціальних служб міста, які розносять продукти та необхідні речі підопічним. На нову форму витратили 1,5 мільйони гривень. Щоправда, Борис Філатов заперечує, що форма має схожий на партійний дизайн, а каже, що використана комбінація кольорів доволі популярна.

Сергій Риженко

Кандидатом від «Слуги народу» став головлікар обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко. Він також є нинішнім депутатом Дніпропетровської облради від «Європейської солідарності». Раніше про свій намір балотуватися заявляв нардеп від президентської партії Максим Бужанський, який на минулих виборах виграв один з мажоритарних округів у Дніпрі. Як пояснив у коментарі Радіо Свобода ще один мажоритарник з Дніпра від «Слуги народу» Кирило Нестеренко, рішення, хто ж піде на вибори мера Дніпра від партії, ухвалював президент Володимир Зеленський.

«Мою кандидатуру також розглядали. Але я розумію, що логічніше, аби у мери балотувалася людина, яка має відповідний бекграунд і може продемонструвати результат. Ми його [Риженка] будемо підтримувати», – сказав Нестеренко.

Лікарня Мечникова, яку очолює Риженко, за роки війни на Донбасі врятувала життя тисячам поранених бійців.

Раніше у коментарі Радіо Свобода Сергій Риженко пояснив, що вихід з фракції «Європейської солідарності» є «необхідністю». У «ЄС» цей крок Риженка засудили. До початку політичної кар’єри, за часів Януковича, Сергій Риженко працював першим заступником міністра охорони здоров’я, потім очолював Державну санітарно-епідеміологічну службу.

Згідно з опитуванням «Рейтингу», у Риженка мало шансів виграти вибори мера. За нього готові віддати голос сім відсотків респондентів. Понад 60 відсотків не знають, хто такий Сергій Риженко.

Він також піде першим номером у списку «Слуги народу» на вибори до міськради. Нинішні рейтинги політсили у Дніпрі поки дають примарні шанси Риженку отримати лояльну до себе міськраду у випадку, якщо він переможе на виборах міського голови.

Кандидатів в обласну та міську ради від «Слуги народу» пов’язують з олігархом Ігорем Коломойським. Першим номером у списку на виборах до обласної ради піде Святослав Олійник, нинішній голова Дніпропетровської облради. Він входив до команди Ігоря Коломойського, коли той був главою ОДА (2014-2015). До речі, в неї ж входив і нинішній мер Дніпра Борис Філатов, проте після 2016 року із Коломойським триває конфлікт. З Олійником також пов’язують і Кирила Нестеренка.

У Дніпрі «Слуга народу» креативно агітує голосувати за себе. За підтримки Кирила Нестеренка, організували безкоштовні екскурсії з Дніпра до Харкова, аби «подивитися, як має виглядати місто із приблизно нашим (дніпровським – ред.) бюджетом».

Ті, хто бажає поїхати на екскурсію, мають заповнити анкету і залишити свої паспортні дані. Начебто, для страхування життя під час поїздки. Експерти припускають, що такий збір даних потрібен для створення передвиборчої «сітки» – бази лояльних виборців, яких потім адресно можна продовжувати агітувати.

Олександр Вілкул

У минулому – голова дніпропетровської організації «Партії регіонів», а також віце-прем’єр у кабінеті Миколи Азарова. У 2010-2012 роках очолював Дніпропетровську обласну ОДА. У 2019 балотувався у Верховну Раду від «Опозиційного блоку», але у парламент не проходить і на рік зникає з публічної політики.

На минулих виборах мера, Вілкул був головним опонентом Бориса Філатова і навіть виграв перший тур. На виборах цього року соціологія йому поки дає не більше 15 відсотків.

Все ж Вілкул планує повернутися в дніпровську політику: він балотується в мери і розраховує завести якомога більше своїх депутатів у міську раду. Восьмого вересня він представив команду свого блоку «Українська стратегія». Згідно з опитуваннями, за них готові проголосувати майже вісім відсотків виборців.

У міськраду Дніпра за списками блоку Вілкула йдуть декілька колишніх членів партії Регіонів. Зокрема, серед них є Яків Безбах, який голосував за «диктаторські закони» 16 січня 2014 року. Сам Олександр Вілкул теж за них голосував.

Загід Краснов

Це – стабільний політичний гравець регіонального рівня у Дніпрі. Він вже двічі балотувався у мери Дніпра: у 2010 році – від міської організації партії «Наша Україна», а в 2015 – від партії «Громадська сила».

Громадську організацію з такою назвою зареєстрували ще в 2007. Її засновником став Загід Краснов. Жодного разу він вибори мера не вигравав, проте заводив своїх депутатів у міськраду. У 2020 році вони спробують зробити це знову. Згідно з опитуванням «Рейтингу», за них готові проголосувати майже 10 відсотків виборців. Проте згідно з опитуванням центру «Інтер-акція» політсила – лідер рейтингу (22,41%).

«Громадська сила» – регіональна партія Дніпра, яку добре знають містяни завдяки активній рекламі. Борди, а також смітники з логотипом організації, з’являються на вулицях міста навіть між виборчими кампаніями. А на минулих місцевих виборах політсила запустила маршрутки з пільговою вартістю проїзду – одна гривня. У березні цього року «Громадська сила» знову запустила маршрутки з партійною символікою, цього разу проїзд безкоштовний.

За кар’єру Загід Краснов об’єднувався з різними політичними силами. З 2006 по 2010 рік він очолював «блок Павла Лазаренка» в міській Раді. На президентських виборах 2010 року очолював штаб Сергія Тігіпка в Дніпропетровській області.

У 2015 році брав участь у довиборах у Верховну Раду по округу Бориса Філатова, коли той склав депутатські повноваження через обрання мером. Тоді його підтримав Олександр Вілкул. Проте вибори Краснов програв.