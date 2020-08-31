Висуванець на мера Дніпра від «Слуги народу»: запропонували президент і партія, виключення з «ЄС» пройшло «безконфліктно»

Головний лікар обласної лікарні імені Мечникова в Дніпрі Сергій Риженко, якого висунула на посаду мера міста нині владна президентська партія «Слуга народу», повідомив Радіо Свобода, що балотуватися йому запропонували президент Володимир Зеленський і його партія. Він також назвав цей крок, який призвів до його виключення з партії «Європейська солідарність», «необхідністю» і стверджував, що в цій партії його «підтримують».

За результатами з’їзду партії «Слуга народу», на якому раніше 31 серпня офіційно затвердили партійних кандидатів на посади міських голів на місцевих виборах 25 жовтня, Риженко також додав, що не балотуватиметься до обласної ради, депутатом якої він наразі є, але йтиме першим номером у списку партії «Слуга народу» до міської ради.

Як розповів Сергій Риженко, донедавна член фракції опозиційної партії «Європейська солідарність» у Дніпропетровській обласній раді, ініціатива висунення його кандидатури на посаду міського голови Дніпра від владної партії належала не йому. «Це була пропозиція президента й пропозиція партії», – сказав він.

Щодо свого виключення з фракції партії «Європейська солідарність» в облраді він заявив, що воно відбулось безконфліктно. «Я дуже вдячний тим людям, які були зі мною. Я знаю, що по-людськи мене підтримують. Ніякого конфлікту не було. Я їм пояснив, що сьогодні це необхідність», – стверджував Риженко.

28 серпня, після того, як Риженко публічно дав згоду балотуватися від партії «Слуга народу», в партії «Європейська солідарність» повідомили про його виключення з фракції партії, а його рішення балотуватись від «Слуги народу» назвали «помилковим» – бо, як заявили в «ЄС», «за останній рік саме команда «Слуг народу» здійснила низку кроків, які призвели до втрати позицій нашої армії, те ж саме стосується і медицини, яка лишається недофінансованою на фоні коронавірусу».

«Ми шануємо його (Риженка) як фахівця та організатора, який на посаді головного лікаря обласної лікарні імені Мечникова багато зробив для порятунку життів наших поранених героїв, лікування громадян, розвитку медичного закладу. Проте вимоги партійної дисципліни, відповідальності перед виборцями, дотримання етичних та моральних принципів у політичній діяльності мусять бути непохитними… «Європейська солідарність» лишається опозиційною політичною силою до тієї політики, яку проводить «зелена» команда», – додали в партії.

Сергієві Риженку 57 років. За часів президентства Віктора Януковича він працював першим заступником міністра охорони здоров’я, потім очолював Державну санітарно-епідеміологічну службу. На виборах 2015 року був обраний депутатом Дніпропетровської обласної ради від партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність». Очолює обласну лікарню, яка, зокрема, за роки війни на Донбасі врятувала життя тисячам поранених бійців.