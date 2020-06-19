«Свобода Live» | «Партія мерів» – загроза Зеленському? Уряд Шмигаля – без програми. І без імунітету?

- «Партія мерів». Хто увійде до нової політсили і чи стане вона конкурентом президенту Зеленському та його команді?
- Програма Кабінету міністрів знову провалена і уряд Шмигаля не отримав імунітет від парламенту. Що це означає?
Учасники програми:
Борис Філатов, міський голова Дніпра;
Віталій Кличко, міський голова Києва;
Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України (2019-2020 рр.);
Юрій Єхануров, прем'єр-міністр України (2005-2006 рр.);
Олександр Качура, народний депутат України («Слуга народу»);
Андрій Длігач, доктор економічних наук, співзасновник Центру економічного відновлення;
Петро Олещук, політолог;
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