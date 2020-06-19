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19 червня 2020, Київ 17:17
Політика

«Свобода Live» | «Партія мерів» – загроза Зеленському? Уряд Шмигаля – без програми. І без імунітету?

Міський голова Дніпра Борис Філатов (л) та прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (колаж)

Початок ефіру о 17:00

  • «Партія мерів». Хто увійде до нової політсили і чи стане вона конкурентом президенту Зеленському та його команді?
  • Програма Кабінету міністрів знову провалена і уряд Шмигаля не отримав імунітет від парламенту. Що це означає?

Учасники програми:

Борис Філатов, міський голова Дніпра;

Віталій Кличко, міський голова Києва;

Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України (2019-2020 рр.);

Юрій Єхануров, прем'єр-міністр України (2005-2006 рр.);

Олександр Качура, народний депутат України («Слуга народу»);

Андрій Длігач, доктор економічних наук, співзасновник Центру економічного відновлення;

Петро Олещук, політолог;

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