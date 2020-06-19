«Ми – не партія мерів»: у Києві шестеро міських голів презентували свою політичну силу

Шестеро очільників міст 19 червня презентували у Києві нову політичну силу, відому як «партія мерів».

Участь у презентації взяли:

мер Дніпра Борис Філатов,

мер Миколаєва Олександр Сенкевич,

мер Чернівців Олексій Каспрук,

мер Житомира Сергій Сухомлин,

мер Кропивницького Андрій Райкович,

мер Каховки (Херсонська область) Андрій Дяченко.

Сергій Сухомлин, виступаючи на заході, прокоментував назву партії.

«Ми маємо надію, що цей термін увійде в політичний лексикон нашої країни. Термін «опозиція» – це термін, який означає «проти». На відміну від цього термін «пропозиція» означає в латині «за», з приставкою «про». Ми маємо надію, що наша політична сила буде якраз тією професійною силою, в яку повірять наші виборці», – сказав міський голова Житомира.

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Мер Миколаєва Олександр Сенкевич додав, що новостворена сила не є суто «партією мерів».​

«Саме професійні люди можуть зрушити ці 50 років спроб і помилок і зробити без саботажу нормальну країну. Я думаю, що кожен із нас має ці компетенції і справа тут не в тому, що ми – міські голови. Дуже часто «Пропозицію» називають партією мерів. Ми не є партією мерів, ми є партією професіоналів і хочемо, щоб до нас долучалися не лише міські голови чи депутати Верховної Ради, а лідери громадської думки, які формують і створюють країну знизу», – заявив він.

У квітні мер Дніпра Борис Філатов в інтерв’ю виданню «Бабель» повідомив, що міські голови «консолідуються» навколо мера Києва Віталія Кличка.

25 жовтня цього року в Україні заплановані чергові місцеві вибори, в тому числі і в Києві.