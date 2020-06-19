«Ми – не партія мерів»: у Києві шестеро міських голів презентували свою політичну силу

Шестеро очільників міст 19 червня презентували у Києві нову політичну силу, відому як «партія мерів».
Участь у презентації взяли:
- мер Дніпра Борис Філатов,
- мер Миколаєва Олександр Сенкевич,
- мер Чернівців Олексій Каспрук,
- мер Житомира Сергій Сухомлин,
- мер Кропивницького Андрій Райкович,
- мер Каховки (Херсонська область) Андрій Дяченко.
Сергій Сухомлин, виступаючи на заході, прокоментував назву партії.
«Ми маємо надію, що цей термін увійде в політичний лексикон нашої країни. Термін «опозиція» – це термін, який означає «проти». На відміну від цього термін «пропозиція» означає в латині «за», з приставкою «про». Ми маємо надію, що наша політична сила буде якраз тією професійною силою, в яку повірять наші виборці», – сказав міський голова Житомира.
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Мер Миколаєва Олександр Сенкевич додав, що новостворена сила не є суто «партією мерів».
«Саме професійні люди можуть зрушити ці 50 років спроб і помилок і зробити без саботажу нормальну країну. Я думаю, що кожен із нас має ці компетенції і справа тут не в тому, що ми – міські голови. Дуже часто «Пропозицію» називають партією мерів. Ми не є партією мерів, ми є партією професіоналів і хочемо, щоб до нас долучалися не лише міські голови чи депутати Верховної Ради, а лідери громадської думки, які формують і створюють країну знизу», – заявив він.
У квітні мер Дніпра Борис Філатов в інтерв’ю виданню «Бабель» повідомив, що міські голови «консолідуються» навколо мера Києва Віталія Кличка.
25 жовтня цього року в Україні заплановані чергові місцеві вибори, в тому числі і в Києві.
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