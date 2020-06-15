Мер Дніпра заявляє, що пропонує перейменувати вулицю Короленка на «тупик Коломойського»

Міський голова Дніпра Борис Філатов подав у комісію з топоніміки пропозицію щодо перейменування вулиці Короленка в місті на «тупик Коломойського». Інформацію про подання документа, оприлюднену у фейсбуці Борисом Філатовим, Радіо Свобода підтвердили в пресслужбі мерії.

Як альтернативу, заявив Філатов, він запропонував ще дві назви – «вулиця Змита» чи «балка медіахолдингу УНІАН і 1+1».

За його словами, одне з підконтрольних Ігореві Коломойському ЗМІ оприлюднило новину, де йшлося про те, що на вулиці Короленка дощем змило ремонт.

Водночас, за словами Філатова, вулиця «в абсолютно цілому стані стоїть собі спокійно».

«Прошу членів комісії невідкладно розглянути ініціативу щодо перейменування змитої дощем вулиці Короленка, вибрати найкращий варіант, який найбільше відповідає запитам суспільства, та, після проведення громадських слухань, подати відповідні пропозиції Дніпровській міській раді для затвердження», — йдеться в заяві Філатова.

«У зв’язку з відсутністю цієї вулиці на мапі я вимушений звернутися до міської комісії щодо присвоєння найменувань (перейменування) вулицям, провулкам, проспектам, площам, паркам, скверам, мостам та іншим об‘єктам, розташованим на території міста Дніпра, з проханням розглянути перейменування колишньої вулиці Короленка», — мовиться у документі.

Радіо Свобода звернулось із запитом про коментар до медіахолдингу «1+1».

Раніше міський голова Дніпра Борис Філатов заявив, що балотуватиметься в мери Дніпра на виборах 2020 року.

У 2014–2015 роки Борис Філатов працював заступниками голови Дніпропетровської облдержадміністрації, коли її очолював український мільярдер Ігор Коломойський.